Trzy nowe mosty: dwa w Krzyszkowicach i jeden w Jaworniku zastąpią stare, jeszcze przedwojenne konstrukcje, które powstały w 1936 roku. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na ich zaprojektowanie.

/ GDDKiA /

Za przygotowanie projektów odpowiada firma E&C, a wartość umowy to 553,5 tys. zł. Projekty mają być gotowe za 18 miesięcy, a budowa mostów rozpocznie się jesienią 2025 lub wiosną 2026 roku i potrwa rok.

Podczas prowadzonych prac zakopianka będzie przejezdna - zapewnia GDDKiA.

Mosty w Krzyszkowicach nad potokami: Pod Bugajem i Karasiówka oraz w Jaworniku nad potokiem Jawornik zbliżają się powoli do swych 90. urodzin. W 1972 roku były poszerzane i dostosowane do zmodernizowanej wówczas, dwujezdniowej zakopianki. Ale dziś są to już obiekty w dużym stopniu wysłużone, w złym stanie technicznym. Nowe mosty mają być szersze niż obecne, aby możliwy był wygodny wjazd i zjazd. Będą na nich także chodniki dla pieszych.