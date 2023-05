Kierowcy mogą mieć spore problemy z przejechaniem przez Zakopane. Na głównych ulicach miasta trwają remonty. Wciąż nie ma dworca kolejowego, który jest rozkopany, a także placu w Kuźnicach, gdzie dojeżdżali turyści wybierający się na Kasprowy Wierch.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak informuje reporter RMF FM od wczoraj zamknięta jest ulica Jagiellońska, prowadząca od dworca kolejowego - także rozkopanego - w kierunku ulicy Chałubińskiego, gdzie również trwa remont chodnika.

Przy wjeździe do miasta budowane jest rondo, trwa wymiana sygnalizacji świetlnej na głównych skrzyżowaniach, a tuż obok remontowany jest jeden z największych parkingów w mieście.

To jeszcze nie koniec - od środy zamknięta będzie Droga do Olczy, którą można było ominąć zakorkowane centrum miasta. Co najmniej do końca tygodnia drogowcy będą tam kładli nowy asfalt.

Aktualnie przejechanie teraz przez Zakopane wymaga wielkiej ekwilibrystyki i przypomina drogę przez mękę.