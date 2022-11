Zawodnicy Polskiego Związku Narciarskiego będą korzystać z pomocy medycznej sądeckiego szpitala specjalistycznego. List intencyjny w sprawie współpracy podpisano w Nowym Sączu.

Zawodnicy Polskiego Związku Narciarskiego wszystkich dyscyplin oraz kategorii wiekowych będą mogli się badać i leczyć w Szpitalu Specjalistycznym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu. We wtorek podpisano list intencyjny w tej sprawie.

O kadrowiczów dbać mają lekarze oddziału hematologii.

Dla nas to jest przede wszystkim duże ułatwienie i bardzo duża pomoc, tym bardziej że nasze sporty są dosyć mocno urazowe, jeśli możemy więc zapobiec w pewnych kwestiach, to na pewno jest to dla nas ważne i cieszymy się, że taka współpraca nastąpi - podkreślił Adam Małysz, jeden z najlepszych skoczków narciarskich w historii Polski a aktualnie prezes Polskiego Związku Narciarskiego.

Z pomocy oddziału hematologicznego sądeckiego szpitala korzystać mają skoczkowie, biegacze czy specjaliści od kombinacji norweskiej.