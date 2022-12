Kolejny etap prac na trasie kolejowej między Suchą Beskidzką a Chabówką i Zakopanem jest na ukończeniu. Od 22 grudnia do 29 lutego 2023 roku, czyli na święta Bożego Narodzenia i ferie zimowe na tory mają wrócić pociągi i bezpośrednie połączenia do stolicy Tatr.

Stacja w Zakopanem / Shutterstock

PKP Polskie Linie Kolejowe planują udostępnienie trasy przewoźnikom w celu wznowienia bezpośrednich połączeń koleją do Zakopanego - mówiła RMF24 Dorota Szalacha z zespołu prasowego PKP PLK.

Jak podkreśliła modernizacja jednotorowej, kolejowej "zakopianki" jest prowadzona etapami i dzięki temu możliwe jest podróżowanie pociągami w letnim i zimowym sezonie turystycznym.

Od września do grudnia przebudowano kolejne stacje oraz przystanki kolejowe na tej trasie: Osielec, Chabówka, Skawa i Szaflary Wieś. Pasażerowie będą mogli korzystać z przebudowanych, wygodniejszych peronów - mówiła Szalacha. Na odcinku Szaflary - Biały Dunajec powstało nowe torowisko. Roboty trwają także na stacji końcowej w Zakopanem, gdzie powstaje centrum komunikacyjne.

Modernizacja trasy obejmuje przebudowę torów, sieci trakcyjnej, przejazdów kolejowo-drogowych, urządzeń sterowania ruchem, przepustów i mostów, co wpływa nie tylko na komfort, ale i bezpieczeństwo koleją.

Prace na tej trasie mają trwać do końca 2023 roku. Celem jest skrócenie czasu podróży z Krakowa do Zakopanego do 2 godzin. Na modernizację kolejowej zakopianki Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane przeznaczono ponad 1,1 mld zł netto. Inwestycja jest współfinasowana ze środków UE.