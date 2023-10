47-latka podejrzanego o podpalenie drewnianego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Poroninie zatrzymali zakopiańscy policjanci. Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Ogień ugasił jeden z pracowników ośrodka.

Poronin / Shutterstock

Do pożaru doszło 3 października nad ranem. Nieznany sprawca podpalił dekorację na werandzie budynku. Ogień bardzo szybko się rozprzestrzeniał i sięgał już do dachu, kiedy na miejsce dotarł pierwszy z zaalarmowanych pracowników gminy Poronin.

Mężczyzna używając gaśnicy stłumił płomienie. Po chwili przyjechali policjanci, którzy prowadzili oględziny, zabezpieczyli ślady i zaczęli poszukiwania sprawcy.

Okazał się nim 47-latek z województwa kujawsko-pomorskiego, który od jakiegoś czasu prowadził wędrowny tryb życia i przebywał w Poroninie - poinformował asp.sztab. Roman Wieczorek, rzecznik prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Zakopanem.

Prokurator wystąpił do sądu o zastosowanie wobec mężczyzny tymczasowego aresztu, a sąd przychylił się do wniosku i zatrzymany najbliższe trzy miesiące spędzi za kratami. Za podpalenie budynku grozi mu od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.