Na polanach pod Tatrami pojawiają się pierwsze, nieśmiałe jeszcze krokusy. Na ich prawdziwy wysyp, choćby na słynnej Polanie Chochołowskiej trzeba jednak jeszcze poczekać, tym bardziej, że prognozy przewidują spore opady śniegu.

/ Maciej Pałahicki

Pierwsze krokusy pojawiły się w miejscach, gdzie dopiero w ostatnich dniach słońce roztopiło warstwę śniegu. Na razie to polany wystawione w kierunku południowym w Kościelisku, na stokach Gubałówki czy u wylotu tatrzańskich dolin.

Na razie to pojedyncze sztuki i nie ma jeszcze zjawiska liliowych dywanów kwiatowych, którymi co roku zachwycają się tysiące turystów. Krokusów nie ma także jeszcze w dolinach tatrzańskich, choćby w Dolinie Chochołowskiej, która z nich słynie. Tam wciąż jeszcze leży kilkanaście, a miejscami nawet kilkadziesiąt centymetrów śniegu. Na razie nic nie wskazuje na to, by mógł szybko zniknąć, a wręcz przeciwnie - może go jeszcze przybyć. Na najbliższy weekend synoptycy przewidują duże ochłodzenia i opady śniegu, które mogą zwiększyć jego pokrywę nawet o kilkadziesiąt centymetrów.

Podziwiając pierwsze krokusy wygrzewające się w wiosennym słońcu, należy jednak robić to ostrożnie, bo opodal mogą wygrzewać się wybudzone żmije.

