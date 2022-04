Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu, wraz z funkcjonariuszami Małopolskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Krakowie zabezpieczyli 6 automatów służących do nielegalnych gier hazardowych. Właścicielowi zarekwirowanych automatów poza wysoką grzywną w wysokości 100 tys. zł od jednej maszyny, grozi również kara pozbawienia wolności do 3 lat.

/ Materiał udostępniony

Jak informuje rzecznik prasowa nowotarskiej Policji Dorota Garbacz, do ujawnienia nielegalnej działalności doszło 12 kwietnia w Nowym Targu. Policjanci Wydziału dw. z Korupcją i Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu zabezpieczyli w jednym z lokali sześć automatów służących do gier hazardowych.

Oględziny automatów potwierdziły, że są to maszyny działające w sprzeczności z przepisami ustawy o grach hazardowych. Wszystkie zestawy do gier hazardowych zostały zabezpieczone przez funkcjonariuszy i trafiły do depozytu.

Dalsze postępowanie w tej sprawie będzie prowadził Małopolski Urzędu Celno-Skarbowy w Krakowie. Ponadto w lokalu zostały również ujawnione i zabezpieczone środki odurzające.





Policja przypomina, że w Polsce osoby prywatne nie mogą urządzać gier hazardowych poza kasynami. Za posiadanie takich nielegalnych automatów w lokalach gastronomicznych, handlowych i usługowych grożą surowe kary w wys. 100 tys. zł od jednego automatu.

Taką karę pieniężną może ponieść nie tylko właściciel nielegalnych automatów, ale również osoba, która wydzierżawia lub wynajmuje lokal, w którym umieszczane są nielegalne automaty do gier hazardowych. Za organizowanie gier hazardowych poza wysoką grzywną grozi również kara pozbawienia wolności do lat 3 lat.