Ratownicy TOPR zmniejszyli stopień zagrożenia lawinowego z drugiego do pierwszego. Lawiny nie stanowią już dużego niebezpieczeństwa.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Ratownicy TOPR zmniejszyli stopień zagrożenia lawinowego z drugiego do pierwszego. Lawiny nie stanowią już dużego niebezpieczeństwa, bo przyszła odwilż, a potem mróz, co jak mówią ratownicy tatrzańscy "zbetonowało" pokrywę śniegu.

Teraz większym zagrożeniem jest właśnie twardy, zlodowaciały śnieg. Trzeba obawiać się niezwykle niebezpiecznego zjawiska tzw. "lodowych gór"

No chyba nie jest jeszcze tak źle jak te szklane góry, ale wszystko do tego zmierza. Jak idziemy przykładowo drogą do Morskiego Oka, to możemy tylko upaść i zrobić sobie krzywdę, ale jeśli jesteśmy już w terenie eksponowanym, to taki upadek może się zakończyć nawet kilkusetmetrowym lotem i wtedy jest naprawdę źle. Amortyzacji nie ma żadnej, spadamy jak po betonie - ostrzegał ratownik dyżurny TOPR Krzysztof Długopolski.