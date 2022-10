W konkursie fotograficznym "Tatrzańska Jesień" mogą wziąć udział zarówno profesjonaliści jak i amatorzy. Zgłoszenia należy dostarczyć do końca października.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak informuje organizator zmagania, Tatrzańska Agencja Rozwoju, Promocji i Kultury, "celem konkursu jest prezentacja piękna gór, tatrzańskich wiosek i ich osobliwych walorów krajobrazowych nie tylko w sezonie zimowym i letnim, kiedy przyciągają one największą ilość gości, ale także w innych okresach".

Jaka jest idea konkursu?

Być może zdjęcia odzwierciedlające piękno natury zachęcą turystów do przyjazdu w Tatry w czasie jesiennym, gdy wspaniała przyroda tatrzańska przybiera wiele różnorodnych barw. Ponadto istotną ideą konkursu jest ujęcie w obiektywie chwili, która przedstawia niepowtarzalną, jesienną naturę naszego regionu, co przyczynić się może do wzrostu świadomości na temat wartości przyrodniczego dziedzictwa Podhala, zachęcając tym samym do postaw ekologicznych - podają organizatorzy.

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich fotografujących i ma charakter otwarty. Uczestnictwo w nim jest bezpłatne.

Na co jury zwróci uwagę?

W konkursie obowiązują dwie kategorie wiekowe: młodzież i dorośli.

Jury będzie zwracało uwagę na zgodność tematyczną, sposób kadrowania, balans kolorów, metodę ujęcia tematu oraz pomysłowość ujęć - czytamy w regulaminie.

Termin zgłoszeń

Zgłoszenia należy dostarczyć do 31 października 2022 roku na dwa sposoby:

pocztą na adres Tatrzańska Agencja Rozwoju, Promocji i Kultury, ul. Tetmajera 24, 34-500 Zakopane, z dopiskiem: XXIII Konkurs Fotograficzny "TATRZAŃSKA JESIEŃ 2021";

lub składać osobiście w godzinach od 9-15 w siedzibie Tatrzańskiej Agencji w sekretariacie.