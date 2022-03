Sezon zimowy w górach jeszcze trwa, ale właśnie rozpoczął się czas planowania przeglądów serwisowych w ośrodkach turystycznych Polskich Kolei Linowych. Pierwszy z nich już rozpoczął się w ośrodku na Górze Żar. Na czas wiosennych przeglądów koleje linowe będą stopniowo wyłączane z ruchu pasażerskiego a ośrodki ograniczą funkcjonowanie. Dlatego warto wykorzystać czas przed przestojami.

/ Maciej Pałahicki / RMF24

Koleje linowe w ośrodkach należących do PKL co roku – zarówno po zakończonym sezonie zimowym, jak i letnim – przechodzą prace techniczne niezbędne do przygotowania ich do kolejnego sezonu.

Celem przeglądów serwisowych jest zapewnienie bezpieczeństwa, sprawności urządzeń oraz komfortu podróżujących i pracowników. Prace serwisowe związane są z czasowym przestojem funkcjonowania kolei linowych i krzesełkowych oraz urządzeń technicznych. Dlatego planując swój pobyt w górach, warto zapoznać się z terminami prac serwisowych tak, by jeszcze przed przestojami w pełni skorzystać z oferty poszczególnych ośrodków turystycznych Polskich Kolei Linowych.

W tym roku wiosenne przeglądy i prace serwisowe zaczynają się w ośrodku PKL Góra Żar - potrwają od 21 marca do 2 kwietnia. W Grupie PKL Jaworzyna Krynicka zostały zaplanowane między 3 a 22 kwietnia.

Jeśli chcecie sezon narciarski wykorzystać w pełni i sportowo pożegnać zimę, warto przed przeglądami technicznymi odwiedzić krynicki ośrodek PKL, zwłaszcza że do końca sezonu narciarskiego będziecie mogli skorzystać z 20% zniżki na zakup skipassów.

Bezpieczeństwo wszystkich osób korzystających z usług PKL jest zawsze dla nas kluczowe. Podobnie, jak chęć zapewnienia najwyższych standardów technicznych funkcjonowania kolei i urządzeń. Oprócz codziennej, tygodniowej i miesięcznej kontroli systemów zabezpieczeń dwa razy do roku – po sezonie letnim oraz zimowym - przeprowadzamy techniczne prace serwisowe i konserwacyjne, które wiążą się z czasowym przestojem funkcjonowania kolei. W ten sposób dbamy nie tylko o standardy naszych urządzeń, ale przede wszystkim o bezpieczeństwo naszych klientów - mówi Marian Szewczyk, dyrektor ds. techniczno-operacyjnych PKL.

W kwietniu prace serwisowe zaplanowane są również w ośrodkach PKL Gubałówka (od 4 do 8 kwietnia), na Palenicy w Szczawnicy (od 4 do 15 kwietnia) oraz w ośrodku PKL Mosorny Groń (od 4 do 29 kwietnia).

Na Kasprowym Wierchu sezon narciarski trwa najdłużej w Polsce. Z reguły nawet w okresie tzw. długiego weekendu majowego trasy są dostępne dla narciarzy. Prace serwisowe i przeglądy techniczne przygotowujące koleje i urządzenia w ośrodku PKL Kasprowy Wierch rozpoczną się 9 maja i potrwają do 24 maja.