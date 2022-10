Rozpoczęły się jesienne przeglądy techniczne kolejek należących do Polskich Kolei Linowych. Już od poniedziałku nieczynna jest kolejka na Gubałówkę, a za tydzień stanie kolej linowa na Kasprowy Wierch.

Kolejka na Gubałówkę / Shutterstock

Jak zapewniają Polskie Koleje Linowe, do których należą najbardziej znane koleje m.in. na Kasprowy Wierch i Gubałówkę w Zakopanem, na Palenicę w Szczawnicy, Górę Parkową czy Jaworzynę Krynicką w Krynicy Zdroju oraz kolejka nad Soliną sprawdzanie sprawności i monitorowanie bezpiecznego funkcjonowania tych urządzeń, to codzienność we wszystkich ośrodkach należących do PKL.

Jednak oprócz tych rutynowych kontroli wszystkie urządzenia przechodzą dodatkowo serwisowe prace techniczne, które związane są z przygotowaniem kolei do następnego sezonu. Celem przeglądów jest: weryfikacja sprawności urządzeń, poprawne i długotrwałe ich funkcjonowanie oraz zapewnienie komfortu i bezpieczeństwa podróżujących.

Dla PKL priorytetem jest bezpieczeństwo osób korzystających z naszych usług. Dlatego oprócz kontroli dziennej, podczas której sprawdzamy główne systemy zabezpieczeń, w tym systemy hamulcowe, elektroniczne i mechaniczne, dodatkowo dwa razy w roku - zarówno po sezonie letnim, jak i zimowym - przeprowadzamy prace serwisowe i konserwacyjne, które wiążą się z czasowym przestojem kolei - mówi Marian Szewczyk, dyrektor ds. techniczno - operacyjnych PKL.

Podczas tych prac koleje linowe i krzesełkowe nie mogą funkcjonować. Dlatego planując wyjazd w góry warto poznać terminy prac serwisowych, by nie rozczarować się stojąc pod zamkniętą stacją kolejki.

Jesienne przeglądy i prace serwisowe, rozpoczęły się 10 października na Górze Żar w Międzybrodziu Żywieckim i potrwają do 10 listopada.

w Międzybrodziu Żywieckim i potrwają do 10 listopada. Od 17 do 21 października wyłączona z ruchu zostanie kolej linowo-terenowa na Gubałówkę . PKL zapewniły turystom, którzy będą chcieli podziwiać najbardziej znany widok na Zakopane i Tatry transport zastępczy . Codziennie w czasie przeglądu w od 10:00-20:00 przy budynku stacji dolnej na turystów czekać będą busy, którymi w tym okresie można dotrzeć na szczyt Gubałówki. W tym okresie pozostają czynne będą też restauracje na szczycie Gubałowki.

. PKL zapewniły turystom, którzy będą chcieli podziwiać najbardziej znany widok na Zakopane i Tatry . Codziennie w czasie przeglądu w od 10:00-20:00 przy budynku stacji dolnej na turystów czekać będą busy, którymi w tym okresie można dotrzeć na szczyt Gubałówki. W tym okresie pozostają czynne będą też restauracje na szczycie Gubałowki. Do końca października można także skorzystać z atrakcji jaką jest przejazd koleją krzesełkową na Butorowy Wierch . Stąd widoki na panoramę tatrzańską uważane są nie tylko za wyjątkowe, ale także najlepsze w Zakopanem.

. Stąd widoki na panoramę tatrzańską uważane są nie tylko za wyjątkowe, ale także najlepsze w Zakopanem. W drugiej połowie października rozpoczną się przeglądy kolei i urządzeń w ośrodkach PKL na Kasprowym Wierchu , Solinie oraz Górze Parkowej . Prace serwisowe w tych ośrodkach rozpoczną się 24 października i potrwają do 10 listopada. Od 24 października zostanie wyłączona z ruchu również kolej w ośrodku PKL Palenica w Szczawnicy , jej funkcjonowanie wznowione zostanie 18 listopada.

, oraz . Prace serwisowe w tych ośrodkach rozpoczną się 24 października i potrwają do 10 listopada. Od 24 października zostanie wyłączona z ruchu również kolej w ośrodku PKL , jej funkcjonowanie wznowione zostanie 18 listopada. Od 2 listopada do 9 grudnia prowadzone będą prace serwisowe w ośrodku PKL na Jaworzynie Krynickiej . W trakcie przeglądów na Jaworzynie Krynickiej kolej w ośrodku będzie udostępniona dla turystów w długi weekend listopadowy (11-13 listopada).

. W trakcie przeglądów na Jaworzynie Krynickiej kolej w ośrodku będzie udostępniona dla turystów w długi weekend listopadowy (11-13 listopada). W ośrodku PKL Mosorny Groń w Zawoi prace serwisowe zaplanowane są od 14 do 30 listopada. Przestój związany z przeglądami technicznymi będzie także wykorzystany na przeprowadzenie ćwiczeń ratowniczych realizowanych przez PKL, TOPR, GOPR i Straż Pożarną, podczas których zostaną wykonane szkoleniowe próby ewakuacji pasażerów.