Skrajnie niekorzystne warunki turystyczne panują w Tatrach. Wieje silny wiatr halny, którego porywy na szczytach w nocy przekraczały prędkość 160 km/h. Na szlaki mogą przewracać się drzewa i spadać gałęzie - ostrzega Tatrzański Park Narodowy (TPN).

Kasprowy Wierch. W Tatrach panują skrajnie niekorzystne warunki / Grzegorz Momot / PAP/EPA

Warunki do uprawiania turystyki są bardzo niekorzystne. W Tatrach wieje silny porywisty wiatr, na szlaki mogą spadać gałęzie i drzewa. Wędrowanie w takich warunkach stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia. W wyższych partiach Tatr, zwłaszcza nad ranem i w miejscach zacienionych, mogą występować oblodzenia - informują służby TPN.



Z powodu silnego halnego wstrzymano ruch transportu konnego na szlaku do Morskiego Oka.



W Zakopanem prędkość halnego w porywach przekracza 90 km/h. W ciągu nocy do godz. 8 rano we wtorek strażacy interweniowali tu 18 razy, głównie do usuwania powalonych drzew na jezdnie. W jednym przypadku drzewo spadło na dach. Nie było osób poszkodowanych.