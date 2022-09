23 miliony złotych trafią do Zakopanego. Dofinansowana zostanie rewitalizacja Równi Krupowej i przebudowa stadionu sportowego, do Szkoły Mistrzostwa Sportowego trafi nowy sprzęt dla uczniów i bus, a Teatr Stanisława Ignacego Witkiewicza otrzyma fundusze na budowę nowej sceny.

/ Maciej Pałahicki / RMF FM - reporter

W sumie 23 miliony złotych kosztować będzie rewitalizacja Górnej Równi Krupowej i przebudowa stadionu sportowego przy ul. Orkana w Zakopanem. Marszałek woj. małopolskiego Witold Kozłowski podpisał z burmistrzem Zakopanego Leszkiem Dorulą umowę na dofinansowanie tych inwestycji ze środków województwa i unijnych.

"Środki finansowe są"

To bardzo ciekawa inwestycja i potrzebna. Od wielu lat były czynione próby, żeby ją rozpocząć, myśmy skutecznie do tego doprowadzili, realizujemy to, bo już środki finansowe są - mówi marszałek Kozłowski. Jak mówi, "powstaną nowe trybuny, pod trybunami parkingi dla samochodów osobowych, ale tez dla dwóch autokarów".

Także kiedy przyjadą drużyny, które będą chciały rozegrać mecz, to będą mogły zostawić tam swoje autobusy. Oczywiście będzie boisko do piłki nożnej, ale też bieżnia, mały plac do rozgrzewki i miejsca do rozgrywania dyscyplin lekkoatletycznych - mówi burmistrz Dorula.

Władze miasta chcą, by przetarg na prace budowlane rozstrzygnął się jeszcze przed końcem roku. Zakończenie inwestycji planowane jest za rok. Być może trzeba będzie ją jednak podzielić na etapy, bo w związku ze wzrostem cen, dofinansowanie może okazać się niewystarczające. Na Równi Krupowej powstał plac zabaw dla dzieci i przejścia dla pieszych - środki przekazane przez marszałka refinansują te prace.

Nowe wyposażenie SMS

Szkoła Mistrzostwa Sportowego (SMS) w Zakopanem będzie obchodzić w październiku 45 rocznicę powstania. Z tej okazji marszałek Kozłowski zadeklarował sporą pomoc dla placówki, która podlega władzom wojewódzkim.

Wyposażymy pierwszoklasistów pełny sprzęt potrzebny do trenowania dyscyplin, które uprawiają. Zakupimy też nowe wyposażenie do hali sportowej, które jest do treningów różnych dyscyplin, ale zakupimy też jeszcze jeden samochód do transport młodzieży - mówi marszałek Kozłowski. Obiecał także pomoc w zakupie działki, która znajduje się za budynkiem szkoły.

To da niesamowite możliwości rozwojowe związane z wysokimi technologiami, które wspierają proces treningowy, szczególnie tych sportowców, którzy rozwijają duże prędkości. Rysują się naprawdę ciekawe perspektywy przy współpracy z prezesem Polskiego Związku Narciarskiego Adamem Małyszem - ujawnił Witold Kozłowski.

"To się w końcu ziści"

Prosto ze szkoły sportowej szef małopolskiego samorządu pojechał do Teatru im. Stanisław Ignacego Witkiewicza, w którym ma powstać nowa scena - Atelier. Aktorzy powitali marszałka krótkim recitalem piosenek Edwarda Stachury, a po podpisaniu umowy Dorota Ficoń zaśpiewała "Warto, warto żyć".

Nie ma wątpliwości, że Teatr Stanisława Ignacego Witkiewicza ma ugruntowaną pozycję nie tylko na mapie Zakopanego i Małopolski, ale są widzowie, którzy przyjeżdżają z całej Polski. Chwała za to temu zespołowi, pod kierunkiem pana Dyrektora Andrzeja Dziuka, bo stworzyli taką jakość, która odgrywa bardzo ważną rolę - podkreślał marszałek województwa.

Bardzo się cieszymy, że to się w końcu ziści, bo ten pomysł sceny Atelier, czyli sceny warsztatowej dla młodych widzów, z którym pan Dyrektor nosił się od dłuższego czasu, bardzo leży nam na sercu. Chcielibyśmy wychować sobie publiczność. Na Podhalu jest mnóstwo zdolnych dzieci i młodzieży. I właśnie chcielibyśmy stworzyć takie miejsce, w którym mogliby rozwijać zwoje pasje, swoje zainteresowania i cieszyć się tym miejscem. Scena młodych i dla młodych, gdzie będą mogli twórczo i pięknie spędzać czas. - mówi zastępca dyrektora Teatru Witkacego Marzena Wnuk.

Scena została dofinansowana przez województwo kwotą 12,6 mln zł z RPO. Scena ma powstać w miejscu dawnej jadalni hotelu Chałubiński, który znajdował się tuż za ścianą teatru. Nowoczesna sala widowiskowa i sale warsztatowe mają powstać do końca czerwca przyszłego roku.