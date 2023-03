Policja wyjaśnia okoliczności bójki dwóch uczennic z powiatu tatrzańskiego, do której doszło we wtorek na zakopiańskiej Równi Krupowej. Świadkami brutalnej bijatyki był tłum gapiów. Nikt nie zareagował.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Nagranie z zajścia opublikował Tygodnik Podhalański. Widać na nim, jak dwie nastolatki okładają się pięściami, a wokół stoi młodzież zagrzewająca do walki. Niektóre z osób są pełnoletnie. Nikt nie reaguje.

Policja ustaliła już uczestniczki bijatyki i identyfikuje osoby przyglądające się.

Pierwsze rozmowy z uczestniczkami zajścia już zostały przeprowadzone przez zespół, który zajmuje się na co dzień patologią wśród nieletnich. Są to uczennice różnych szkół z powiatu tatrzańskiego. Spotkaliśmy się z tymi dziewczynami, które nawzajem naruszyły swoją nietykalność. Policja rozmawiała też z pedagogami szkolnymi. Zabezpieczyliśmy nagrania z monitoringu i będziemy identyfikowali osoby, które były świadkami tego zdarzenia i nie zareagowały. Na nagraniu słychać wręcz zagrzewanie do bijatyki. To naganne zachowanie, ponieważ mogło dojść do tragedii, a powinnością osób dorosłych jest stosowne reagowanie na takie zdarzenia – wyjaśnił rzecznik zakopiańskiej policji asp. sztab. Roman Wieczorek.

Informacja o podejrzanym zgromadzeniu młodzieży i bójce na zakopiańskiej Równi Krupowej dotarła na policję przez straż miejską, która zaobserwowała zajście na miejskim monitoringu. Po przyjeździe patroli, na miejscu nie było już nikogo.