Choć wciąż trwa modernizacja linii kolejowej Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane, pociągi wrócą do Zakopanego. Nastąpi to nieco później niż wprowadzenie nowego rozkładu, bo 22 grudnia. Koleją będzie można dojechać do stolicy Tatr do 29 lutego 2023 roku, czyli do końca ferii zimowych.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Jak informuje PKP Intercity przez pozostałą część roku (poza feriami zimowymi i wakacjami letnimi) linia kolejowa łącząca Kraków i Zakopane będzie zamknięta. Od września do grudnia przebudowano kolejne stacje oraz przystanki kolejowe na tej trasie: Osielec, Chabówka, Skawa i Szaflary Wieś. Pasażerowie będą mogli korzystać z przebudowanych i wygodniejszych peronów. Na odcinku Szaflary - Biały Dunajec powstało nowe torowisko. Roboty trwają także na stacji końcowej w Zakopanem, gdzie powstaje centrum komunikacyjne. Prace na tej trasie mają trwać do końca 2023 roku. Celem jest skrócenie czasu podróży z Krakowa do Zakopanego do 2 godzin.