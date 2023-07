Od jutra będzie sporo zmian we Wrocławiu związanych z remontami. Zaczną się między innymi prace na skrzyżowaniu ulicy Piłsudskiego i Świdnickiej. Z powody kolejnego etapu przebudowy sieci ciepłowniczej kierowcy pojadą inaczej ulicą Kazimierza Wielkiego. To ważne punkty w centrum miasta.

Wrocław z lotu ptaka / Shutterstock

W sobotę (29.07) zaczną się prace na skrzyżowaniu ulicy Piłsudzkiego i Świdnickiej, które jest ważnym punktem w centrum miasta. Będzie tam wymieniane torowisko. To oznacza zmiany dla wszystkich linii tramwajowych, które tam przejeżdżają. Jest ich w sumie 9. Pojadą one objazdami. Tak będzie do końca wakacji.

Na ulicy Kazimierza Wielkiego - to też centrum Wrocławia - od jutra rozpocznie się kolejny etap przebudowy sieci ciepłowniczej. Kierowcy pojadą inaczej w okolicy skrzyżowania z Krupniczą i Zamkową. Zakończą się za to prace przy skrzyżowaniu ze Świętego Mikołaja i Ruską. Na swoje trasy tam wrócą autobusy.

Od soboty zostanie otwarty po remoncie Most Piaskowy. Tramwaje powrócą więc na swoje stałe trasy.