Studenci z legnickiej filii Politechniki Wrocławskiej i uczniowie z tamtejszych szkół średnich zaczynają prace przy bolidzie wyścigowym RT-05. Zamierzają zmodernizować pojazd i przygotować go do startu w zawodach Formuły Student w 2023 roku. Na uczelni od 2009 roku działa PWR Racing Team. Zrzesza studentów, którzy wspólnie budują bolidy wyścigowe i rywalizują w międzynarodowych zawodach. Co roku zespół projektuje i buduje nowy samochód, ale do tej pory wszystkie konstrukcje powstawały we Wrocławiu.

/ Politechnika Wrocławska / Materiały prasowe Wraz z rozpoczęciem projektu edukacyjnego "PWR Racing Team Legnica" bolidy klasy Formuła Student pojawią się także w filii uczelni w Legnicy. Koło Naukowe Pantera Politechnika Wrocławska jest skupiona we Wrocławiu, ale powinniśmy być też obecni w regionie choćby ze względu na zlokalizowany tutaj przemysł. Dlatego staramy się rozwijać ofertę filii i zachęcać młodych ludzi do studiowania w Legnicy, Wałbrzychu czy Jeleniej Górze - mówi dr inż. Tadeusz Lewandowski, dyrektor Filii PWr w Legnicy. Jednym z pomysłów jest utworzenie kół naukowych, które zachęciłyby studentów do jeszcze większej aktywności - dodaje. W Legnicy działa już Koło Naukowe Pantera realizujące projekty związane z mechatroniką i mikroelektroniką, a kolejnym krokiem jest utworzenie legnickiego zespołu PWR Racing Team. W 2009 r. inicjowałem powstanie PWR Racing Team we Wrocławiu i wiem, jak mocno rozwinął się ten projekt, aktywizując studentów z całej uczelni. W Legnicy nie jesteśmy w stanie zrobić tego na taką skalę, ale w garażach i laboratoriach stoi obecnie 11 bolidów zbudowanych przez zespół w ostatnich latach. Zdecydowaliśmy, że ściągniemy je tutaj, ulepszymy i ponownie wystartujemy w zawodach - wyjaśnia dr inż. Tadeusz Lewandowski. / Politechnika Wrocławska / Materiały prasowe Który bolid zostanie zmodernizowany jako pierwszy? Jako pierwszy zmodernizowany zostanie bolid RT-05, który rywalizował na torach wyścigowych w Czechach i we Włoszech w 2015 r. Teraz w Legnicy zostanie przebudowany i w 2023 r. wystartuje w specjalnych zawodach "Alumni Cup". W tej rywalizacji biorą udział starsze konstrukcje, które można było zobaczyć na torze w poprzednich sezonach. W tym roku wydarzenie odbędzie się w sierpniu w ramach Formula Student East na węgierskim torze Hungaroring. Do udziału w projekcie zapraszamy studentów ze wszystkich naszych kierunków. Bolid jest na tyle skomplikowanym urządzeniem, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie - podkreśla dr inż. Tadeusz Lewandowski. / Politechnika Wrocławska / Materiały prasowe Zaprosiliśmy także do współpracy szkoły średnie. Odzew był bardzo pozytywny i mamy już omówiony zakres współpracy m.in. z Zespołem Szkół Elektro-Mechanicznych z Legnicy, Zespołem Szkół Samochodowych w Legnicy czy Zespołem Szkół Mechanicznych w Bolesławcu - dodaje. Prace nad bolidem będą prowadzone również we współpracy z firmami działającymi w regionie. Zobacz również: Policja szuka świadków śmiertelnego wypadku na obwodnicy Wrocławia

