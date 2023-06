17 karetek z niezbędnym sprzętem i wyposażeniem medycznym trafi z Dolnego Śląska do obwodów dniepropietrowskiego i kirowogradzkiego. To pomoc, jaką samorząd województwa przekazuje swoim regionom partnerskim w Ukrainie.

/ Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego /

Od początku rosyjskiej napaści na Ukrainę jako samorząd województwa pomagamy jej obywatelom regularnie wysyłając transporty z pomocą humanitarną - mówił marszałek Dolnego Śląska Cezary Przybylski. Również tutaj, w naszym regionie, wspieramy obywateli Ukrainy przebywających na Dolnym Śląsku poprzez m.in. aktywizację społeczną i zawodową - dodał.

Do obwodu dnipropietrowskiego wysłanych zostanie 9 karetek ratunkowych wypełnionych środkami medycznymi, artykułami spożywczymi i kocami, a do obwodu kirowogradzkiego 8 karetek. Do konwoju dołączył także TIR z żywnością załadowany w Dolnośląskim HUBie Pomocy Humanitarnej.

Konsul Generalny Ukrainy we Wrocławiu Jurij Tokar mówił, że te kilkanaście karetek i TIR z pomocą to ogromne wsparcie. W zeszłym miesiącu Ukraina była najsilniej bombardowana od początku wojny. Drony, rakiety trafiają w infrastrukturę cywilną, giną cywile i dzieci. Dlatego taka pomoc medyczna jest niezbędna - podkreślił

