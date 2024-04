Policjanci z Wrocławia zatrzymali 28-latka, który wypłacał gotówkę z bankomatów używając skradzionych kodów BLIK. Przestępcy uzyskiwali je, podszywając się pod zamawiających przedmioty na portalach zakupowych lub włamując się na konta użytkowników portali społecznościowych

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Na podstawie nagrań z kamer zamieszczonych w bankomatach funkcjonariusze udowodnili 28-latkowi, że ośmiokrotnie wypłacił gotówkę - mł. asp. Rafał Jarząb z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

28-letni obywatel Ukrainy, został zatrzymany na gorącym uczynku. Miał przy sobie blisko 9 tys. złotych w gotówce, które pochodziły z wypłat dokonywanych przez niego z bankomatów na terenie Wrocławia.

Sprawa jest rozwojowa, ponieważ zatrzymany to tylko jedna z osób biorących udział w procederze. Sąd zastosował wobec mężczyzny trzymiesięczny areszt, a grozi mu do 8 lat więzienia.

Policjanci przypominają, żeby nie ufać osobom, z którymi kontaktujemy się przez Internet. Oszuści sięgają po różne metody, by zdobyć pieniądze, np. korzystając z mediów społecznych podszywają się pod znajomych lub członków rodzin, prosząc o przesłanie kodów BLIK albo wysyłają linki do płatności za przedmioty kupione w internetowych portalach. Linki te służą w rzeczywistości do zdobycia danych do logowania w banku.

Funkcjonariusze apelują, by w takich sytuacjach zachować czujność. Wszystkie operacje dotyczące opłat za zakupy i inne czynności przeprowadza dany portal, nie angażując użytkowników i jedynie stamtąd przychodzą powiadomienia o płatnościach.