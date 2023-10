Zarzut wyłudzenia co najmniej 1,5 mln euro dotacji z UE usłyszały dwie mieszkanki Dolnego Śląska. Kobiety były prezeskami dwóch różnych stowarzyszeń, ale działały wspólnie. Jeleniogórska prokuratura postawiła im 12 zarzutów.

Według policji, 64-latka z powiatu lwóweckiego i 70-latka z powiatu karkonoskiego, wielokrotnie posłużyły się dokumentami potwierdzającymi nieprawdę, żeby wyłudzić unijne fundusze.

Od sierpnia 2016 r. do lutego 2021 r. wprowadziły w błąd przedstawicieli jednej w warszawskich fundacji, jako dysponentów środków unijnych, przedkładając poświadczające nieprawdę dokumenty związane z różnymi projektami, działając w ten sposób na szkodę Unii Europejskiej - poinformowała w piątek rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze podinsp. Edyta Bagrowska.

Prokurator Okręgowy w Jeleniej Górze postawił kobietom 12 zarzutów. Są podejrzane o wyłudzenie co najmniej 1,5 mln euro, za co grozi do 8 lat więzienia. Na poczet przyszłych kar policja zabezpieczyła majątek podejrzanych w kwocie ponad 4 mln zł.