Firma PORR została wybrana w przetargu na budowę nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu. Budowa zostanie zrealizowana w ciągu 51 miesięcy od daty podpisania z wykonawcą umowy. To największa inwestycja w zdrowie Dolnoślązaków w historii regionu - informuje Urząd Marszałkowski.

/ Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego / Materiały prasowe

Jak poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, najkorzystniejszą ofertę w przetargu - na kwotę 1,055 mld zł - złożyła firma PORR. Zgłosiło się do niego w sumie 5 oferentów. Zgodnie z procedurą pozostali uczestnicy mają 10 dni na odwołanie do KIO.

Budowa Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu jest priorytetową i największą w historii Dolnego Śląska inwestycją samorządu województwa w ochronę zdrowia mieszkańców całego regionu. Nowoczesny szpital onkologiczny pozwoli na leczenie pacjentów na najwyższym poziomie. Nowy szpital będzie realizował kompleksowe lecznictwo w zakresie onkologii, pulmonologii i hematologii, oparte o współpracę wielodyscyplinarnych zespołów specjalistów. Wyłonienie wykonawcy to kamień milowy w realizacji tej niezwykle potrzebnej na Dolnym Śląsku inwestycji - zaznacza Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego.

/ Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego / Materiały prasowe

Budowa szpitala ma zostać zrealizowana w terminie 51 miesięcy od daty zawarcia umowy z wykonawcą. Etap projektowania ma potrwać maksymalnie 15 miesięcy, natomiast etap budowy 36 miesięcy - poinformowano w komunikacie prasowym.

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego, z budżetu państwa oraz ze środków własnych Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu.

Budowa nowego szpitala onkologicznego we Wrocławiu to inwestycja, o której na Dolnym Śląsku mówi się już od kilkunastu lat. Do tej pory nie mogła ona zostać zrealizowana, bo po prostu nie było na nią środków finansowych. W tej kadencji udało się te środki zorganizować, dzięki wspólnym staraniom samorządu województwa i administracji państwowej. Wsparcie finansowe z budżetu państwa wynosi ponad pół miliarda złotych - mówi Marcin Krzyżanowski, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.

Jest to bardzo duże przedsięwzięcie, największe w historii naszego województwa i jedno z największych w naszym kraju. Nowy szpital onkologiczny to inwestycja niezwykle ważna i potrzebna z punktu widzenia zdrowia Dolnoślązaków i mieszkańców Wrocławia - dodaje.

Szpital w liczbach

Jak podano w przekazanej mediom informacji - nowy szpital będzie miał powierzchnię ponad 100 tys. m2- 4 kondygnacje naziemne oraz 1 podziemną. Będzie mieściło się w nim 26 oddziałów stacjonarnych i 30 jednostek leczenia ambulatoryjnego. Liczba gabinetów w przychodni zwiększy się z 33 do 73. Pacjenci nowego szpitala będą mieli do dyspozycji pokoje 2-osobowe - w sumie 671 łóżek.

Wzrośnie także liczba sal operacyjnych - z 8 do 14, dzięki temu będzie można wykonywać nawet 10 tysięcy zabiegów rocznie. Szpital w całości będzie funkcjonował w ramach 9 unitów, czyli kompleksowych centrów diagnostyki i leczenia.

Przy budynku zostanie zorganizowany parking z 1026 miejscami postojowymi. Plan budynku oparty jest na kształcie litery Y, uwzględnia ścieżkę pacjenta tak, aby miał on możliwość jak najszybszego dostania się do lekarza, laboratorium czy na oddział.

Jeżeli budowa rozpocznie się jeszcze w tym roku, to liczę, że w roku 2028 do placówki trafią pierwsi pacjenci - mówi Paweł Zawadzki, zastępca dyrektora ds. rozwoju DCOPiH.

Nowa siedziba szpitala poprawi warunki leczenia onkologicznego zarówno dla pacjentów, jak i lekarzy. W warunkach, jakie mamy dziś w naszych placówkach, nie da się dalej rozwijać onkologii na odpowiednim poziomie. Mamy wybitną i oddaną pacjentom kadrę, ale infrastruktura, w jakiej leczymy, nie przystaje do obecnych standardów - dodaje.