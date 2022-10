Zakończyło się głosowanie w 10. edycji Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Spośród 362 zgłoszonych projektów, 167 zostało oddanych pod głosowanie. Mieszkańcy wybrali siedem projektów ponadosiedlowych i dziesięć projektów osiedlowych, przy czym dwa ostatnie projekty mają dokładnie taki sam wynik. W związku z tym, prezydent Wrocławia Jacek Sutryk podjął decyzję, że obydwa trafią do realizacji.

Wrocław / Shutterstock

W tym roku na Wrocławski Budżet Obywatelski przeznaczono rekordową sumę 30 mln zł. Projekty ponadosiedlowe mogły kosztować do 3 mln zł, a osiedlowe - do 1 mln. Kwoty były wyższe niż w ubiegłych latach.

Prawie 87 tysięcy osób wzięło udział w głosowaniu. To jeden z najlepszych wyników w kraju, jeśli popatrzymy na budżety obywatelskie. Przekładając to na liczbę wszystkich mieszkańców, we Wrocławiu głosuje około 14 procent - mówił w czasie konferencji Bartłomiej Świerczewski, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych. Ta liczba jest podobna jak w poprzednich latach - dodał.

Mieszkańcy znów wybierali przede wszystkim projekty zielone - to aż 8 z 17. Wśród zwycięzców znalazły się także 3 projekty pieszo-rowerowe, 3 dotyczące rewitalizacji, 1 drogowy i 1 sportowy.

10. edycja jest wyjątkowa za sprawą samych głosujących. W projektach osiedlowych po raz pierwszy mamy sytuację, kiedy dwa projekty z dolnej części zwycięskiej listy mają dokładnie taki sam wynik. Regulamin zakłada, że powinniśmy teraz przeprowadzić losowanie, który z nich otrzyma finansowanie - powiedział prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Podjąłem decyzje, że obydwa projekty trafią do realizacji. Obydwa są ważne dla lokalnej społeczności i dotyczą zieleni. To priorytet w całym mieście - dodał gospodarz miasta.

Wrocław dołoży zatem 1 mln zł na realizację tegorocznego WBO, dzięki czemu do realizacji trafi dziesięć projektów osiedlowych.

Projekty osiedlowe:

projekt nr 358 | ZIELONY SKWER IM. KAJDASZA NA JAGODNIE - ETAP I Z PLACEM ZABAW | 4558 głosów;

projekt nr 8 | PRZEBUDOWA UL. KMINKOWEJ (ETAP 2), ZIELEŃ NA OSIEDLOWYCH ULICACH | 4225 głosów;

projekt nr 232 | PARK PRZY UL. KUNICKIEGO NA MUCHOBORZE WIELKIM | 4054 głosy;

projekt nr 119 | JUMP PARK - STABŁOWICE | 2911 głosów;

projekt nr 5 | ZIELONA REWOLUCJA NA OŁAWSKIM - #ZIELONYTRÓJKĄT | 2676 głosów;

projekt nr 23 | ZIELONA SIEĆ ROWEROWO-PIESZA WROCŁAWIA - "SAD MIESZKAŃCA", "DRZEWA WZDŁUŻ UL. GROTA ROWECKIEGO". WOJSZYCE, GAJ, OŁTASZYN, JAGODNO ŁĄCZĄ SIŁY | 2529 głosów;

projekt nr 254 | BROCHÓW - OŚWIETLENIE ULICY IGNACEGO MOŚCICKIEGO | 2523 głosy;

projekt nr 25 | ZIELONE NADODRZE 2022 | 2421 głosów;

projekt nr 7 | ZIELONY TARNOGAJ - #KOLEJNAZIELEŃ | 2370 głosów;

projekt nr 104 | ŻERNICKI PARK SPORTU I REKREACJI - ETAP 2022 | 2370 głosów.

Projekty ponadosiedlowe: