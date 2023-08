​Wrocławscy policjanci poszukują mężczyzny, który może mieć związek z pobiciem przy ul. Kościuszki we Wrocławiu. Jego wizerunek zarejestrowała kamera sklepowego monitoringu.

/ KMP Wrocław / Policja

Do pobicia mężczyzny doszło w piątek (26.08) we Wrocławiu przy ul. Kościuszki. Jak poinformowała st. asp. Aleksandra Freus z KMP we Wrocławiu sprawca miał posłużyć się niebezpiecznym narzędziem w postaci noża tzw. "motylka".

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji Wrocław-Rakowiec wykonali w tej sprawie szereg czynności i ustaleń w tym także operacyjnych, które dotychczas nie przyczyniły się do zatrzymania sprawcy tego czynu - podała policjantka.

W czwartek (31.08) policjanci opublikowali wizerunek mężczyzny mogącego mieć związek z pobiciem. Zarejestrowała go kamera sklepowego monitoringu, W przypadku rozpoznania osoby na zdjęciu bądź filmie, prosimy o kontakt z Komisariatem Policji Wrocław-Rakowiec pod numerem telefonu 47 871 43 44 lub 47 871 39 43 - przekazała Freus.