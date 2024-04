Funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób z KWP we Wrocławiu zatrzymali 36-letniego wrocławianina, podejrzewanego o udział w zorganizowanej grupie przestępczej związanej z narkotykami oraz o udział w strzelaninie w 2018 roku. Mężczyzna został przewieziony do aresztu, grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.

/ Dolnośląska Policja / Wrocławscy "łowcy głów" zatrzymali poszukiwanego na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania oraz trzech listów gończych 36-letniego mieszkańca Wrocławia. Jest on podejrzany m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wprowadzaniem do obrotu na rynek różnego rodzaju narkotyków.



Grupa ta w ramach porachunków gangsterskich brała udział w strzelaninie we Wrocławiu w roku 2018.



Poszukiwany mężczyzna kilka lat skutecznie ukrywał się przed organami ścigania. Często zmieniał miejsce swojego zamieszkania, ograniczył kontakty z wrocławskimi znajomymi i dużą część czasu spędzał poza granicami kraju.



Do akcji wkroczyli wrocławscy "łowcy głów", którzy poszukują najbardziej niebezpiecznych i nieuchwytnych przestępców z Dolnego Śląska. Udało im się dotrzeć do kryjówki poszukiwanego, która znajdowała się na jednym z wrocławskich osiedli.

Mężczyzna trafił o aresztu i teraz grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności. Zatrzymanie 26-letniego wrocławianina Zobacz również: Kapsuła czasu znaleziona w wieży ratuszowej w Boguszowie - Gorcach!

