​Książeczka dla dzieci "Serhij się szczepi i krasnal igiełka też" i animacje w pojazdach komunikacji miejskiej oraz w Centrach Obsługi Mieszkańca. To elementy kampanii edukacyjnej o obowiązkowych szczepieniach, skierowanej do obywateli Ukrainy. Akcja właśnie ruszyła we Wrocławiu.

Akcja wrocławskiego urzędu miasta / UM Wrocław / Wrocław rozpoczął kampanię edukacyjną dla obywateli Ukrainy, którzy przyjechali do miasta po 24 lutego 2022 r. Miasto chce dotrzeć z informacją o obowiązkowych, bezpłatnych szczepieniach dla wszystkich dzieci i młodzieży do 19 roku życia. Kampania jest finansowana przez UNICEF. Prowadzi ją Wydział Promocji Miasta i Turystyki oraz Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych. Kalendarz szczepień w Polsce jest zbliżony do tego, który obowiązuje w Ukrainie. Okazuje się jednak, że stopień zaszczepienia tamtejszego społeczeństwa nie jest optymalny. Dlatego chcemy dotrzeć z informacją do jak największej liczby nowych mieszkańców Wrocławia - informuje Joanna Nyczak, dyrektor Wydziału Zdrowia UMW. Dzieci przebywające na terenie Polski, w związku z wojną w Ukrainie powinny być szczepione w ramach aktualnego Programu Szczepień Ochronnych. Szczepienia są bezpłatne i przeprowadzane na terenie placówek podstawowej opieki zdrowotnej. Najmłodszych należy zaszczepić z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że jest taki obowiązek. Po drugie i najistotniejsze - ze względu na ich zdrowie i zagwarantowanie im odpowiedniej ochrony przed chorobami zakaźnymi i powikłaniami. Dzieci powinny być zaszczepione, aby móc chodzić do szkoły i bezpiecznie funkcjonować wśród rówieśników - przypomina lek. med. Edwin Kuźnik z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Kampania edukacyjna W ramach kampanii wydano książeczkę dla dzieci pt. "Serhij się szczepi i krasnal igiełka też!". Wkładką publikacji jest informacja o opiece zdrowotnej w Polsce, o przysługujących prawach i obowiązkach, o tym gdzie szukać informacji, gdzie znaleźć najbliższą przychodnię oraz kalendarz szczepień. / Urząd Miejski Wrocławia / Materiały prasowe Publikacja będzie dostępna do pobrania na stronie wroclaw.pl, oraz w wersji drukowanej dostarczona do punktów noclegowych, Fundacji Ukraina i Przejścia Dialog, przychodni SP ZOZ Wrocławskie Centrum Zdrowia, Neuromedu, Żłobków, Wrocławskiego NFZ oraz Centrów Obsługi Mieszkańca. W autobusach i tramwajach, a także we wspomnianych wcześniej centrach pojawiają się animacje oraz grafiki promujące kampanię edukacyjną o obowiązkowych szczepieniach. Zobacz również: Protest egzaminatorów na Dolnym Śląsku. Gdzie odwołano egzaminy?

