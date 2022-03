10 ton darów wyjechało na Ukrainę, do miasta trafiło 10 tysięcy maili z ofertą pomocy, każdego dnia około 80 palet rzeczy jest wydawanych potrzebującym – Wrocław podsumował pierwszy tydzień pomocy Ukrainie. „Wrocławianie stanęli na wysokości zadania. Chciałbym jednak zaapelować, aby ta chęć pomagania nie ustawała w nas, bo prawdziwe wyzwania dopiero na nas czekają” - powiedział na briefingu Jacek Sutryk, prezydent miasta.

Uchodźcy w drodze do Wrocławia / Darek Delmanowicz / PAP

Wrocław podsumował pierwszy tydzień pomocy Ukrainie. Wrocław jest jednym z niewielu bardzo dobrych przykładów efektywnej, szerokiej współpracy - mówi prezes Fundacji Ukraina Artem Zozulia.

We wszystkich szkołach i przedszkolach miasta, a także w Czasoprzestrzeni, Sektorze 3, a także Wrocławskim Parku Technologicznym odbywają się zbiórki darów. Co istotne, w tych miejscach uchodźcy i rodziny, które ich przyjmują, mogą odebrać dary. Każdego dnia miasto wydaje ok. 80 palet rzeczy potrzebującym. Dotąd wyjechało ponad 10 ton darów do Ukrainy.

Wrocławianie stanęli na wysokości zadania. Chciałbym jednak zaapelować, aby ta chęć pomagania nie ustawała w nas, bo prawdziwe wyzwania dopiero na nas czekają, będą się ujawniać z każdym kolejnym dniem, z każdym kolejnym tygodniem. Dlatego tak ważne jest, aby te wszystkie działania pomocowe miały charakter systemowy, aby nie były tylko i wyłącznie doraźne. Wiem, że to będzie bardzo trudne, bo wszyscy tą sytuacją będą coraz bardziej zmęczeni, chciałbym, żebyśmy podtrzymywali w sobie tę chęć do konsekwentnego pomagania - mówi Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

10 tysięcy ofert pomocy

Pomoc oferowana przez wrocławian jest naprawdę ogromna. Miasto poinformowało, że na specjalnego maila wsparcieukrainy@wcrs.pl otrzymano blisko 10 tysięcy wiadomości. Apeluję, żeby uważnie śledzić aktualizowane informacje o potrzebach, bo one się zmieniaj. Otwieramy drugi punkt informacyjny przeznaczony dla mieszkańców Wrocławia, którzy chcą włączyć się w pomoc. Przypominam, że w Przejściu Dialog codziennie od 9:00 do 20:00 działa Punkt Informacyjny dla uchodźców, który codziennie odwiedza pół tysiąca osób. Zapraszamy do Przejścia Dialog a od przyszłego tygodnia także do Infopunktu Barbara przy ul. Świdnickiej - mówi Dorota Feliks, dyrektor Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego, które koordynuje działania pomocowe.

Miasto zapewnia też zakwaterowanie uchodźcom. Kilka tysięcy osób nocuje w akademikach przy ulicy Wittiga oraz hostelach. Docelowo Wrocław ma mieć 10 tys. miejsc noclegowych dla przebywających z Ukrainy.

Pomoc dotyczy też edukacji. Pierwsze ukraińskie dzieci korzystają już z sześciu świetlic utworzonych specjalnie dla nich we wrocławskich szkołach i przedszkolach. W miejscach tych zapewnioną mają opiekę psychologa oraz osoby znającej język ukraiński.

Dla rodziców z Ukrainy, którzy dopiero myślą o wysłaniu swojego dziecka do szkoły, przygotowano szczegółową instrukcję w języku ukraińskim. Te informacje rozpowszechniane są na ulotkach, na stronie wrocław.pl, na profilu PomagaMy. W trakcie tworzenia jest też baza przedszkoli i szkół podstawowych z wolnymi miejscami. Dyrektorzy wrocławskich szkół przygotowują informację dotyczącą utworzenia dodatkowych oddziałów przygotowawczych w istniejących już placówkach oświatowych oraz utworzenia ich w nowych szkołach. Obecnie jest ich 41.

Co ważne, MPK zapewnia bezpłatne przejazdy dla uchodźców wojennych z Ukrainy, którzy na teren Polski wjechali po ogłoszeniu stanu wojennego tj. najwcześniej 24 lutego 2022 r.

Miasto nie zapomina o zwierzętach

Wojna to trudny czas nie tylko dla ludzi, ale również dla zwierząt. 15 tysięcy euro zostało przekazane ukraińskim ogrodom zoologicznym. Wrocławskie ZOO jest w kontakcie z ogrodami zoologicznymi z Ukrainy - jeśli będzie taka potrzeba, możliwa jest ewakuacja i przyjęcie zwierząt we wrocławskich zoo.

Dodatkowo TOZ Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu przetransportowało i objęło opieką 15 psów i 9 kotów z Ukrainy.

Część zwierząt nie zostanie długo w schronisku, ponieważ już mamy kontakt z ich opiekunami. To rodziny, które ewakuowały się do Polski. Właścicielka jednego kota jest już w Wielkiej Brytanii, mamy z nią kontakt i pomożemy w tym, żeby zwierzę wróciło do opiekuna. Inne zwierzęta będą przeznaczone do adopcji po odbyciu kwarantanny. Dalej kontynuujemy swoje działania - mówi Aleksandra Cukier, rzeczniczka TOZ - Schroniska dla bezdomnych zwierząt we Wrocławiu.

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk apeluje też o wsparcie finansowe Fundacji Ukraina.