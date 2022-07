Dziś oddano do użytkowania wrocławianom kolejne odcinki Promenady Krzyckiej. Są położone między ulicami Bardzką i Śliwkową oraz Ziębicką i Gazową. Budowa nowych odcinków trwała od stycznia. 730 metrów trasy kosztowało ponad 1,7 mln zł. Mogą z niej korzystać m.in. rowerzyści czy spacerowicze.

/ ZDiUM we Wrocławiu / Materiały prasowe

Od blisko dwóch lat mieszkańcy korzystają już z pierwszych odcinków promenady, powstałych między ulicami Borowską i Spiską oraz między Borowską a Bardzką. Można tam spotkać spacerowiczów, ale również rowerzystów, rolkarzy i biegaczy.

Promenada Krzycka jest projektem, który idealnie wpisuje się w politykę zrównoważonej mobilności: jest zielony, pieszy, rowerowy i tak naprawdę sięga po dziedzictwo z czasów przedwojennych. Promenada powstaje historycznym szlakiem spacerowym tzw. Hugo Richter Weg, który biegnie wzdłuż torów kolejowych Towarowej Obwodnicy Wrocławia, który powstał na początku XX w. według pomysłu ówczesnego Dyrektora Ogrodów Miejskich Wrocławia - Hugo Richtera - podkreślał we wrześniu 2021 roku prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

W nowej odsłonie jest elementem spójnego systemu zieleni, łącznikiem pomiędzy istniejącymi parkami Grabiszyńskim i Południowym oraz nowo-powstałymi parkami na wschodzie, aż do osiedla Tarnogaj. To też świetne zaplecze dla takich osiedli jak Grabiszyn, Gajowice, Borek, Krzyki, Partynice, Ołtaszyn, Wojszyce i Gaj - dodawał.

/ ZDiUM we Wrocławiu / Materiały prasowe

Ścieżka spacerowa Hugo Richter Weg założona została z inicjatywy Wrocławskiego Towarzystwa Upiększania Miasta w 1893 r. i stanowiła istotny element systemu tras spacerowych otaczających południowe śródmieście, który był kształtowany od początku XX w. Obejmował on tereny zieleni oraz bulwary nadrzeczne zachowane do dziś, a także ogrody działkowe i tereny sportowe zakładane na peryferiach ówczesnego Wrocławia.

Nowe odcinki Promenady Krzyckiej

Docelowo cała trasa będzie mieć długość ok. 7,5 km i poprowadzi od ul. Grabiszyńskiej do ul. Gazowej na Tarnogaju. Łącznie z nowymi trasami do tej pory wykonano odcinek na długości 2,9 km i wydano kwotę przeszło 6,3 mln zł.

Oddawane dziś do ruchu odcinki biegną po północnej stronie nasypu kolejowego między ulicami Bardzką - Śliwkową oraz Ziębicką - Gazową - wyjaśnia Tomasz Staruchowicz, dyrektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu. Budowa ok. 730 m trasy pochłonęła 1,75 mln zł - dodaje.

/ ZDiUM we Wrocławiu / Materiały prasowe

W ramach inwestycji utworzono również "Strefę wejściową" na Promenadę Krzycką przy ul. Ziębickiej. Dzięki czemu w tym miejscu ustawiono stojaki na rowery, ławki oraz kosze. Ważnym elementem dla zachowania spójności całej koncepcji promenady były też nasadzenia. Tylko na tych dwóch odcinkach posadzono 74 drzewa, takie jak dąb szypułkowy, klon jawor, wiąz polny, klon zwyczajny oraz 5 188 krzewów.