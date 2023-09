Złe informacje dla tych, którzy w najbliższy weekend chcą wybrać się w Karkonosze i przyzwyczaili się do letniej aury. Pogoda w górach zaczyna się pogarszać. Trzeba się liczyć między innymi z ochłodzeniem, deszczem i wiatrem.

/ Karkonoski Park Narodowy / Facebook

Na weekend prognozowane są w tych wyższych partiach Karkonoszy temperatury jednocyfrowe. Będzie wzmagał się wiatr, będzie padał deszcz. Już w piątkowe popołudnie główny grzbiet Karkonoszy jest spowity chmurami. Nawet w Jeleniej Górze zaczynają się przelotne opady deszczu - mówi Grzegorz Tarczewski, zastępca naczelnika Grupy Karkonoskiej GOPR.

Mam przestrogę dla tych, którzy będą wybierali się w Karkonosze, żeby odpowiednio się przygotowali. Wyposażyli w taki sprzęt, który będzie mógł ochronić przed tymi negatywnymi warunkami atmosferycznymi. Dlatego, że będzie nasilał się wiatr, również może być problem z funkcjonowaniem urządzeń wyciągowych - dodaje.

To oczywiście są prognozy. Należy je obserwować i aktualizować. Jeżeli będą odpowiednie warunki to jak najbardziej zapraszamy w Karkonosze. Pamiętajmy, że mamy już końcówkę września. Dzień jest coraz krótszy. Planujmy nasze wyjścia w góry zdecydowanie wcześniej, po to żebyśmy w ciągu dnia mogli spokojnie wrócić w doliny - radzi goprowiec.