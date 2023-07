Zdecydowaną postawą wykazał się kierowca MPK w Wałbrzychu, który odparł atak złodziei. Dwaj młodzi mężczyźni próbowali ukraść kasetkę z zawartością blisko 1 tys. złotych. Zostali już zatrzymani przez policję.

/ KMP Wałbrzych / Policja

Do napadu doszło kilka dni temu. Dwaj młodzi mężczyźni wsiedli do autobusu przy ul. Wrocławskiej w Wałbrzychu. Byli agresywni. Ruszyli w kierunku kierowcy, by zabrać mu kasetkę z pieniędzmi.

Dzięki właściwemu zachowaniu kierowcy złodziejom się nie udało. Mężczyźni wiedząc, że nie mają szans dokonać kradzieży, uciekli z autobusu - relacjonuje kom. Marcin Świeży z Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu.

Kilka dni później policjanci zatrzymali 18-latka i 19-latka w miejscu ich pracy w Szczawienku. Mężczyźni byli zaskoczeni. Potwierdzili, że próbowali dokonać kradzieży. Grozi im do 5 lat więzienia.