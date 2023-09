W poniedziałek rozpocznie się rozbudowa ulic Stelmachów, Piaskowej i Jordanowskiej w Krakowie. To jedna z najbardziej wyczekiwanych przez mieszkańców inwestycji.

Ul. Stelmachów / fot. Dorota Ormezowska /

Ulica Stelmachów jest wąska, pełna dziur, nie ma chodników. Mieszkańcy bloków, które w ostatnich latach zostały wybudowane w tej części Krakowa domagali się tej inwestycji, a jeden z radnych Grzegorz Stawowy nazwał ją "ulicą wstydu".

To chyba jedna z najgorszych ulic w Krakowie - mówił RMF FM pan Jarek, jeden z mieszkańców ul. Stelmachów

To remont bardzo potrzebny. Mieszkańcy długo na niego czekali, także z myślą dzieciach, które chodzą do pobliskiej szkoły - mówi wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig.

Podkreślił, że inwestycja obejmie wszystkie sieci w tej okolicy: energetyczną, wodociągową, gazową, teletechniczną oraz kanalizację sanitarną i opadową. W związku z tym będą głębokie wykopy, stąd konieczność ograniczenia ruchu.

/ fot. Dorota Ormezowska /

W ramach inwestycji zaplanowano przebudowę jezdni, budowę: chodników, zjazdów, miejsc postojowych, placów do zawracania, zatok autobusowych, przystanków autobusowych i wiat przystankowych.

Powstaną także dwa ronda: Jordanowska - Stelmachów oraz Chełmońskiego - Piaskowa.

W pierwszym etapie pracami objęta zostanie ul. Stelmachów - na odcinku od ul. Jordanowskiej do ul. Piaskowej.

Myślę, że ta okolica będzie po tej inwestycji zupełnie inna - mówił Kulig.

Inwestycja ma kosztować ponad 36 mln. Zrealizują ją Zarząd Dróg Miasta Krakowa wspólnie z Wodociągami Miasta Krakowa. Prace, które wykona wybrana w przetargu firma AG System Sp. z o.o. potrwają do czerwca 2025 r. i zostały dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zmiany w ruchu

Zmiany w organizacji ruchu zostały wprowadzone już w sobotę.

Kierowcy muszą pamiętać, że w tym rejonie dopuszczalny jest tylko ruch lokalny. Ulice: Jordanowska (od ul. Łokietka do ul. Stelmachów), Stelmachów (od ul. Jordanowskiej do ul. Piaskowej) oraz Piaskowa (od ul. Stelmachów do ul. Chełmońskiego) zostaną zamknięte dla ruchu ogólnego.

Dla mieszkańców utrzymany zostanie jeden kierunek ruchu (w stronę ul. Chełmońskiego). Objazdy zostały wyznaczone ul.: Chełmońskiego, Conrada i Łokietka.