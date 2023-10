Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na jednym z parkingów w Wałbrzychu. Autem osobowym przyjechała tam kobieta, która nie miała uprawnień do prowadzenia pojazdów. Nie to jednak najbardziej zaskoczyło policjantów. 30-latka pozostawiła bowiem kluczyki w samochodzie, a jej trzyletni syn, który przeskoczył na przednie siedzenie, uruchomił auto i potrącił kobietę.

/ KMP Wałbrzych / "Tej niebezpiecznej sytuacji można było uniknąć, gdyby 30-letnia wałbrzyszanka, która nie posiadała prawa jazdy, nie wsiadła za kierownicę pojazdu i nie przyjechała na parking przy ul. Długiej w Wałbrzychu"- mówi Marcin Świeży z KMP w Wałbrzychu. Do zdarzenia doszło w miniony piątek około godziny 13:00. Kiedy kobieta wyszła z auta, przebywający w środku trzylatek przeskoczył na siedzenie kierowcy i przekręcił kluczyk stacyjki. W tym momencie samochód gwałtownie ruszył do przodu i prawą stroną przygniótł 30-latkę do barierki znajdującej się przy latarni parkingowej. Policjanci byli w szoku, kiedy słuchali tłumaczeń nieodpowiedzialnej wałbrzyszanki. O losie kobiety zadecyduje teraz sąd. Na szczęście 30-latka doznała niegroźnych obrażeń ciała. / KMP Wałbrzych / Policja przypomina, że każdy kto wsiada za kierownicę pojazdu odpowiada nie tylko za swoje bezpieczeństwo, ale także za życie i zdrowie innych uczestników ruchu drogowego. Jeżeli nie posiadamy uprawnień po prostu nie wsiadajmy "za kółko". Zobacz również: Wybory do Senatu w woj. śląskim. Oto pełne wyniki

