Jeże-sierotki znaleźli przechodnie w podwrocławskich Sulistrowiczkach. Maleństwa leżały bez ruchu poza gniazdem. Wydawało się, że nie ma już dla nich nadziei, jednak wola życia w maleńkich ciałkach była ogromna.





Korzystając z porad wrocławskiej Ekostraży, przechodnie zapakowali jeżyki do skrzynki, do środka włożyli zawiniętą w ręcznik butelkę z ciepłą wodą i późnym wieczorem pognali do Wrocławia z akcją ratującą maleńkie życia.

Gdyby nie ta szybka reakcja, żaden z maluszków z pewnością nie dożyłby ranka...

Niestety jeden z jeżyków nie przeżył podróży. Pozostała trójka trafiła pod opiekę aktywistów w fatalnym stanie: wychudzone, odwodnione i wyniszczone. "Żywe kościotrupki. Bez problemu można policzyć im żebra" - czytamy we wpisie Ekostraży.

Aktywiści poświęcają każdą chwilę na ratowanie jeżyków. Maluchy wymagają podawania kroplówek, ogrzewania, odsikiwania, karmienia, masowania brzuszków...

I o ile wolontariusze z Ekopatrolu gotowi są poświęcić czas i nie przesypiać kolejnych nocy, to nie są w stanie przeskoczyć kwestii finansowych.