W maju we Wrocławiu ma zostać oddane do użytku nowe torowisko tramwajowe przez osiedle Popowice. To 4 km nowej trasy. Ratusz poinformował, że pojadą nią nowe linie tramwajowe: numer 18 i 19. To pierwszy etap zmian, które czekają pasażerów jeszcze w tym roku. Drugi etap jest związany jest z tramwajem na Nowym Dwór - podało miasto.

/ Urząd Miejski Wrocławia / Materiały prasowe

Na czterech kilometrach nowego torowiska zlokalizowanych będzie 9 par przystanków. Przez Popowice nowym torowiskiem pojadą dwie linie tramwajowe.

Pierwsza to linia tramwajowa 19 łącząca Kozanów z placem Grunwaldzkim i dalej z Halą Stulecia. Linia ta pojedzie tą samą trasą co obecny autobus C, a nawet jeszcze dalej. Jej zaletą będzie to, że zapewni bezpośrednie i niezawodne połączenie Kozanowa z placem Grunwaldzkim - tłumaczy Monika Kozłowska-Święconek z Biura Zrównoważonej Mobilności.

Dziś autobusy linii C jeżdżą co 15 minut. Tramwaje będą kursować częściej: co 12. "Czas przejazdu autobusów w korkach wydłużał się na trasie z Koznaowa na Grunwaldzki nawet o 18 minut. Tramwaj ma w 100 proc. wydzielone torowisko" - informuje w komunikacie Urząd Miasta Wrocławia.

/ Urząd Miejski Wrocławia / Materiały prasowe

Druga linia w części przebiegu pokrywa się z istniejącą na razie linią 32, która z Kozanowa zamiast jechać ulicą Legnicką, pojedzie ulicą Popowicką i dalej przez nowo otwarte mosty Pomorskie do centrum miasta, przez Dworzec Główny i dalej na Gaj. Przy okazji, dla uporządkowania numeracji naszych wrocławskich linii, wraz ze zmianą trasy 32, zmienimy jej numer na 18 - wyjaśnia Kozłowska-Święconek.

/Urząd Miejski Wrocławia /Materiały prasowe

Co z autobusami?

Uruchomienie nowej trasy tramwajowej to również kilka zmian w komunikacji autobusowej, głównie w rejonie Kozanowa i Popowic. Linie autobusowe zostały tak zmienione, by m.in. skutecznie dowoziły pasażerów do tramwajów - informuje wrocławski Ratusz.

Osiedle Kozanów, czyli ciąg ulic Kozanowskiej i Dokerskiej zostanie wzbogacony o autobusy linii 102 i 103, które będą zapewniały dojazd do komunikacji tramwajowej w ciągu ulicy Pilczyckiej i Legnickiej. Autobusy linii 103 zostaną skrócone do węzła przesiadkowego "Kwiska", aby nie powielać linii tramwajowych - opisuje Adam Więcek z Biura Zrównoważonej Mobilności.

W komunikacie dodano, że linia 104 zostanie połączona z linią 140 tworząc nowe połączenie Maślic i Kozanowa z Osobowicami przez węzeł "Kwiska". Dzięki takiemu rozwiązaniu, mieszkańcy Maślic i Osobowic będą mogli dojechać do linii tramwajowych kursujących ulicą Popowicką oraz ulicą Legnicką.

Z uwagi na to, że Popowicka uzyska połączenie tramwajowe z Dworcem PKP, to autobusy linii 122 będą kursowały ulicą Legnicką i Zachodnią zamiast ulicą Popowicką. Linie 101, 126, 127 i 128 pozostaną bez zmian i będą kursowały obecnymi trasami przejazdu - dodaje Więcek.