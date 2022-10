Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy poprawi jakość leczenia chorób zakaźnych. Placówka otrzymała 5 mln zł dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Czas pandemii pokazał jak niebezpieczne mogą być choroby zakaźne. Dlatego też chcemy rozwijać i inwestować w skoordynowaną opiekę w zakresie chorób zakaźnych - mówi Marcin Krzyżanowski Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Przebudowa pomieszczeń pawilonu nr 3

Projekt polega na przebudowie pomieszczeń pawilonu nr 3 szpitala - zostaną one zaadaptowane do potrzeb oddziału zakaźnego oraz obiektu z wydzieloną izbą przyjęć i podjazdem dla karetek. Urządzone zostaną sale chorych dla 15 pacjentów wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi, organizacją odrębnego wejścia, wykonana zostanie również wentylacja i instalacja gazów medycznych.

Dzięki realizacji inwestycji legnicki szpital zabezpieczy miejsca covidowe dla chorych, jeśli wystąpi w przyszłości taka konieczność. Istniejąca poradnia chorób zakaźnych zostanie uzupełniona o leczenie stacjonarne, a także rehabilitację stacjonarną oraz ambulatoryjną.

Jako szpital wielospecjalistyczny, ten kierunek uznajemy za priorytetowy, stanowiący dopełnienie i mogącym być wspieranym przez inne oddziały specjalistyczne oraz poradnie funkcjonujące w naszym szpitalu - mówi Anna Płotnicka-Mieloch, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy.

155 miejsc dla chorych z Covid-19

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy jest kluczowym ośrodkiem systemu opieki zdrowotnej w północnej części województwa dolnośląskiego. W minionym roku legnicki szpital leczył około 2000 chorych zarażonych Covid-19 w stanach ciężkich i skrajnie ciężkich.

W szczytowym okresie pandemii WSS w Legnicy dysponował 155 miejscami dla chorych zarażonych Sars-Cov-2, głównie w wybudowanym szpitalu modułowym.

Z usług naszego Szpitala korzystają przede wszystkim mieszkańcy Legnicy i okolic. Dla Legniczan oraz mieszkańców okolic to niezwykle ważne, aby mieć dostęp do opieki zdrowotnej. Dzięki Urzędowi Marszałkowskiemu mamy w Legnicy dostęp do usług medycznych na wysokim poziomie, ponadto samorząd województwa dolnośląskiego stale tu inwestuje — dziś przekazujemy kolejne ogromne środki do legnickiego szpitala. Łącznie z dziś przekazanymi 5 mln złotych na inwestycje prowadzone w szpitalu przekazaliśmy w tym roku już ponad 15 mln złotych - mówi radny wojewódzki Piotr Karwan, przewodniczący Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy.