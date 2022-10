70 tysięcy przedszkolaków, uczniów i nauczycieli z całej Polski zgłosiło się do programu "Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej". Raz w miesiącu przychodzą do kina w swoim mieście lub wybierają seans online, który jest punktem wyjścia do rozmów na różne tematy.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Przez film najlepiej wyjść do rozmowy o problemach, które dotykają młodych ludzi - mówiła reporterowi RMF FM Pawłowi Pyclikowi Justyna Oczkowska, koordynatorka projektu "Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej". Jakie filmy oglądają dzieci i uczniowie? Przede wszystkim dostosowane do wieku. Dlatego dla przedszkolaków przygotowano seanse, po których mogą rozmawiać z wychowawcami o przyjaźni, rodzinie, podróżach, dla uczniów szkół podstawowych filmy, które mogą być punktem wyjścia do dyskusji np. o internecie i mediach społecznościowych, dorastaniu, pracy nad sobą, współczesnym patriotyzmie. Edukacja mogłaby się kojarzyć z filmami, ekranizacjami lektur. Na pewno nie. Są to filmy odpowiednie dla poszczególnych grup wiekowych, które uwrażliwiają na różne problemy. Poruszana tematyka jest bardzo szeroka - podkreśla Justyna Oczkowska. W tej edycji programu w 17 cyklach tematycznych przygotowano 150 filmów, zarówno tych, które już były na ekranach kin, jak i sprowadzony do Polski specjalnie dla "Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej". Nowością dla najstarszych uczniów ze szkół ponadpodstawowych są cykle: "Film na maturze" - mający na celu wsparcie uczniów w przygotowaniach do egzaminu dojrzałości oraz "Ważne tematy", poruszający zagadnienia takie jak ciałopozytywność, wrażliwość społeczna, walka z uzależnieniem, różne oblicza rywalizacji, manipulacja, żałoba i strata. Do nadchodzącej edycji zgłosiło się ponad 130 kin i domów kultury z całej Polski. Gdyby stacjonarne seanse okazały się niemożliwe do zrealizowania, jest możliwość objerzenia filmów online. Więcej informacji o programie znajdziesz tutaj. Odbywa się on pod honorowym patronatem organizacji Europa Cinemas i jest współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W poprzednim, pandemicznym roku projekt zrealizowało aż 85 kin. W seansach w całej Polsce uczestniczyło każdego miesiąca blisko 40 tys. młodych osób. Zobacz również: Wojciech Jerzy Has ma swój skwer we Wrocławiu

Opracowanie: Małgorzata Wosion