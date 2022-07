1200 dzieci ma korzystać z zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cynamonowej 40 we Wrocławiu. Władze miasta podpisały właśnie umowę z wykonawcą, który ma niespełna dwa lata na wybudowanie placówki. To najdroższa inwestycja edukacyjna w mieście. Koszt to blisko 87 milionów złotych.

Wizualizacja kompleksu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cynamomowej / Zarząd Inwestycji Miejskich we Wrocławiu / Wybudujemy szkołę i przedszkole dla dzieci z Lipy Piotrowskiej, Widawy, ale nie tylko. Dlatego zdecydowaliśmy o zwiększeniu budżetu i dzięki temu możemy podpisać umowę na realizację tego zadania. Zapłacimy za tą placówkę blisko 87 milionów złotych. To bardzo duże pieniądze, ale wiem, że dobrze zainwestowane w młodzież i edukację - podkreśla prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Dodał, że ciągle rosną koszty inwestycyjne, drożeje cement, stal, aluminium i materiały wykończeniowe, na co wpływ mają: wojna na Ukrainie, pandemia, a także inflacja i sytuacja gospodarcza. Przy ul. Cynamonowej zostanie wybudowana szkoła dla 1000 uczniów i przedszkole dla 200 dzieci. W budynku będą 32 klimatyzowane sale lekcyjne, 4 sale komputerowe, 2 sale do nauki języków obcych, pracownie: przyrodniczą, chemiczną, plastyczną, fizyczną oraz muzyczną, 3 świetlice, bibliotekę z czytelnią, węzeł żywienia z jadalnią.



Przy szkole będzie sala gimnastyczna o powierzchni ok. 900 m2 z możliwością podziału, z kieszenią sceniczną oraz z widownią na antresoli oraz mała 350-metrowa sala gimnastyczna i sala do gimnastyki korekcyjnej. Zgodnie z projektem przy budynkach ma powstać boisko wielofunkcyjne do gier zespołowych, bieżnia, skocznia do skoku w dal, place zabaw i ogród. Posadzonych zostanie aż 248 drzew m.in. dęby, platany, klony, a także liczne krzewy, żywopłoty i byliny. W części przedszkolnej będzie 8 sal, każda z własnym węzłem sanitarnym i magazynkiem. Przy salach dla 3-latków będzie pomieszczenie na leżaki, Powstanie też duża sala rekreacyjna, gabinet logopedy, szatnia dla dzieci z osobnymi boksami dla każdej grupy oraz zewnętrzne WC dla dzieci bawiących się na placu zabaw. Obiekt ma mieć zielone dachy, instalacje fotowoltaiczną, zagospodarowane zostaną wody opadowe i zmontowane będą instalacje odzysku ciepła. Prace nadzoruje Zarząd Inwestycji Miejskich. Wykonawca - firma AWM Budownictwo S.A. ma 22 miesiące na realizację inwestycji. Jednocześnie trwają prace przy projektowaniu dróg dojazdowych do placówki i w okolicy. Projekt ma być gotowy w tym roku. Zobacz również: Śmierć 46-latka w trakcie interwencji policji. „Zachowywał się agresywnie, nie słuchał poleceń"

