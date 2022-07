W sobotę 16 lipca, MPK rusza z wymianą rozjazdów przy moście Zwierzynieckim, jednym z najstarszych we Wrocławiu. Konserwację przeprawy prowadzi już ZDiUM. Będą zmiany w kursowaniu łącznie 20 linii tramwajowych i autobusowych. W kierunku Biskupina pasażerowie komunikacji miejskiej i kierowcy samochodów czy motocykliści pojadą objazdem. Z kolei na trasie z Biskupina do centrum nie będzie zmian.

MPK podejmuje się modernizacji torowiska przy zjeździe z mostu Zwierzynieckiego w kierunku Biskupina. To niezwykle ważna inwestycja, która zdecydowanie poprawi wrocławianom komfort podróży komunikacją miejską. Prowadzona jest równocześnie z pracami, jakie aktualnie na moście wykonuje Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta. Musimy się więc liczyć ze zmianami w organizacji ruchu - wyjaśnia Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

Wspomniane prace konserwatorskie, które prowadzi ZDiUM na samej przeprawie, skutkują zamknięciem chodnika po stronie zoo. Tym samym piesi będą mogli poruszać się drugą stroną ulicy.

Z kolei MPK Wrocław startuje z wymianą rozjazdów przy skrzyżowaniu ulicy Mickiewicza i Wajdy z mostem Zwierzynieckim. Z tego względu na moście, na odcinku od Biskupina do ronda Reagana, dla kierowców oraz MPK obowiązywać będzie jeden kierunek ruchu.

Na samym moście Zwierzynieckim już toczą się prace konserwacyjne, realizowane przez ZDiUM. Chcemy więc jednocześnie przeprowadzić remont rozjazdów tramwajowych tak, by ograniczyć zmiany dla pasażerów jadących na Wielką Wyspę do niezbędnego minimum - wyjaśnia Krzysztof Balawejder, prezes MPK Wrocław.

Pasażerowie komunikacji miejskiej oraz kierowcy jadący we wspomnianym kierunku muszą liczyć się z objazdem - przez most Szczytnicki, aleję Różyckiego i ulicę Mickiewicza. Ruch w stronę centrum odbywać się będzie bez zmian przez most Zwierzyniecki. Ten etap prac potrwa około 6 tygodni.

Zarówno magistrat, jak i MPK Wrocław, prowadzą akcję informacyjną dotyczącą zmian w organizacji ruchu. Prezes MPK Wrocław Krzysztof Balawejder spotkał się także z przedstawicielami rad osiedli, które obejmą te zmiany. Ulotki dotyczące drogowych modyfikacji rozdaje w strategicznych punktach na wschodzie miasta wrocławska Straż Miejska. Mundurowych zobaczymy na rondzie Reagana, przy moście Zwierzynieckim czy na wybrzeżu Wyspiańskiego. Wydział Inżynierii Miejskiej ustawił dodatkowe znaki drogowe wskazujące objazdy dla kierowców.

Specjalne komunikaty o zmianach zobaczymy na ekranach w autobusach i tramwajach czy na tablicach informacji pasażerskiej, w samych pojazdach usłyszymy też głosowe zapowiedzi objazdów.