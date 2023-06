​We Wrocławiu oficjalnie rozpoczęto kampanię "Rak to nie loteria. To nasze decyzje". Ma zainteresować dolnoślązaków badaniami profilaktycznymi. Jak podkreślają lekarze, w trakcie epidemii koronawirusa wielu osób się do nich nie zgłaszało i teraz jest wiele do nadrobienia.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Jak podaje Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu, w trakcie pandemii koronawirusa liczba stwierdzonych zachorowań na raka spadła o prawie 20 tys. przypadków. Nie stało się tak ze względu na poprawę stanu zdrowia Polek i Polaków, lecz dlatego że zrezygnowali z badań profilaktycznych. Te przypadki są i będą odnotowywane, ale w dużo bardziej zaawansowanych stadiach, gorzej rokujących i bardziej skomplikowanych w leczeniu - podano w przesłanej mediom informacji. Bardzo słabo sytuacja dzisiaj wygląda. Na koniec tamtego roku w zakresie profilaktyki raka piersi, udział pań w badaniach przesiewowych to było 35 proc., a takim standardem europejskim, wymogiem minimalnym to jest 70 proc. Mamy jeszcze bardzo długą drogę do nadrobienia - podkreśla Paweł Zawadzki, prezes Fundacji Onkologika. Odwrócić negatywny trend By zmienić zły trend, we Wrocławiu oficjalne rozpoczęto dziś kampanię "Rak to nie loteria. To nasze decyzje". To z okazji Dni Walki z Rakiem przypadających w dniach 4-24 czerwca. Celem akcji jest głównie przywrócenie zainteresowania dolnoślązaków badaniami profilaktycznymi w kierunku chorób nowotworowych. Biorą w niej udział m.in. piosenkarz Andrzej Piaseczny, pisarz Marek Krajewski, żużlowiec Sparty Maciej Janowski czy koszykarki Ślęzy Wrocław - Natalia Kurach i Martyna Kurkowiak. Znane osoby wystąpiły w filmach reklamowych. Wideo youtube Jest się czego bać, ale ten lęk nie powinien nas paraliżować. Nie powinien powodować, że czasem skracamy sobie życie na własną prośbę poprzez to, że nie zgłaszamy się na badania, że nie podejmujemy leczenia wtedy, kiedy wyleczenie jest możliwe - mówił piosenkarz Andrzej Piaseczny. Kampania ma też zachęcić do podejmowania prozdrowotnych decyzji, takich jak choćby zdrowie odżywianie czy aktywny tryb życia. Zobacz również: Wrocław: Zablokowane torowisko po wypadku. Jedna osoba ranna

