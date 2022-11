Przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu zakończył się proces apelacyjny byłego senatora Józefa Piniora. Jest on oskarżony o poświadczenie nieprawdy w zeznaniach majątkowych. W pierwszej instancji został skazany na 1,5 roku więzienia. Sąd odroczył ogłoszenie wyroku do 22 listopada. Pinior kolejny raz zapewniał dziennikarzy, że jest niewinny.

Józef Pinior / Maciej Kulczyński /PAP