​Duże ułatwienie dla kierowców we Wrocławiu. Udostępniono im bezpłatną aplikację mobilną ParkSpaceEco. Ułatwia ona znalezienie wolnego miejsca parkingowego w strefie płatnego parkowania. Jakie dokładnie daje możliwości?

/ Paweł Pyclik / RMF FM

Kierowcy dostaną w swoim telefonie informacje np. o lokalizacji parkomatów, czy rodzaju strefy płatnego parkowania. Dodatkowo zobaczą też, jaka - niska, średnia, czy wysoka - jest szansa na zaparkowanie w danym miejscu. Dzięki modułowi nawigacji aplikacja może do niego prowadzić.

Z czasem funkcjonalność aplikacji wzrośnie. Chcielibyśmy, aby w aplikacji były widoczne także wolne miejsca w parkingach kubaturowych - mówił Robert Bednarski z Urzędu Miejskiego Wrocławia.

/ Urząd Miejski Wrocławia / Materiały prasowe

Aby skorzystać z usługi, należy pobrać bezpłatną aplikację o nazwie ParkSpace ECO, która dostępna jest na platformy Android i iOS. Nie ma potrzeby rejestracji ani logowania.

Jest to innowacja, która daje realne oszczędności czasu, pieniędzy oraz przyczynia się do zmniejszenia emisji spalin, a tym samym do ochrony środowiska naturalnego - napisano w komunikacie Urzędu Miejskiego.



We Wrocławiu jest około 7 tysięcy płatnych miejsc postojowych w strefach parkowania. Aplikacja to pilotażowy, roczny projekt. Ale niewykluczone, że zostanie wdrożona na stałe.