W Karwianach koło Wrocławia w czwartek wieczorem postrzelono mężczyznę. Ranny trafił do szpitala, sprawcę ujęto - powiedziała w piątek PAP rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu prok. Anna Płaczek-Grzelak.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do zdarzenia doszło w czwartek wieczorem przy skrzyżowaniu ulic Majowej i Rzeplińskiej w Karwianach koło Wrocławia. Oddano strzał z broni palnej w kierunku mężczyzny. Ranny został przewieziony do szpitala - powiedziała w piątek PAP rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu prok. Anna Płaczek-Grzelak.

Dodała, że sprawca został zatrzymany; trwają czynności prokuratorskie. To na razie wszystkie informacje, jakie możemy podać w tej sprawie - powiedziała prokurator.