Dolnośląscy policjanci zatrzymali siedmiu mężczyzn podejrzanych o udział w zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się nielegalną produkcją i dystrybucją papierosów. Trzech z nich to obywatele Mołdawii. Zabezpieczono blisko 3 mln sztuk nielegalnych papierosów oraz linię produkcyjną.

Linia do produkcji papiersów / KWP Wrocław / Policja

Do zatrzymań doszło na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce.

Na podstawie precyzyjnie zebranych informacji policjanci wytypowali posesję, gdzie miała się odbywać nielegalna produkcja papierosów. W pomieszczeniach, do których weszli znaleźli kompletną linię technologiczną do produkcji wyrobów tytoniowych oraz blisko 3 mln sztuk gotowych papierosów. Część z nich, z podrobionymi znakami towarowymi znanych koncernów tytoniowych, była już zapakowana w kartony i przygotowana do wywiezienia.

Zlikwidowana nielegalna wytwórnia papierosów KWP Wrocław / Policja

Zatrzymani mężczyźni usłyszeli zarzuty dotyczące przestępstw karno-skarbowych popełnionych w ramach zorganizowanej grupy przestępczej. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanych.

Gdyby taka ilość nielegalnych papierosów, blisko 3 mln sztuk, która została zabezpieczona przez dolnośląskich policjantów, trafiła na polski rynek bez uiszczenia opłat podatku VAT i akcyzy, Skarb Państwa byłby narażony na uszczuplenia wynoszące blisko 3,5 mln zł - poinformował mł. asp. Przemysław Ratajczyk z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Śledztwo w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Regionalna we Wrocławiu.