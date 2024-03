Dolnośląska policja odzyskała skradzioną kolekcję znaczków pocztowych i banknotów, które są własnością Jerzego Rogali. Wcześniej właściciel oszacował straty na kwotę co najmniej 2 mln złotych.

Skradzione znaczki były warte ok. 2 mln złotych / Archiwum prywatne

W lutym na łamach portalu rmf24.pl informowaliśmy o kradzieży 300 tysięcy znaczków i kolekcjonerskich pieniędzy. Do zdarzenia doszło w jednej z nieruchomości przy ul. Wodnej w Bierutowie na Dolnym Śląsku.

Ukradziono mi znaczki i banknoty na kwotę minimum dwóch milionów złotych. Uważajcie na siebie. Uważajcie na to, co przechowujecie, bo widocznie złodzieje czuwają - relacjonował w zeszłym miesiącu Jerzy Rogala, kolekcjoner, przedsiębiorca, okolicznym mieszkańcom znany m.in. z tego, że w przeszłości był prezesem Pogoni Oleśnica.

Jak się dowiedzieliśmy, policja ustaliła sprawców i odzyskała skradzione mienie.

Dzięki szybkiemu działaniu organów ścigania, czyli policji i osób zaangażowanych udało się szybko ustalić miejsce, gdzie znajdowała się skradziona kolekcja. Była we Wrocławiu, a obecnie jest w policyjnym depozycie. Jeszcze raz ogromne podziękowania dla policji z Bierutowa i Oleśnicy oraz specjalnej grupy, która zajmuje się takimi sprawami - komentuje J. Rogala. Słowa podziękowań kieruje też pod adresem osób, które udostępniały informacje o kradzieży.

Nasz rozmówca wkrótce powinien odzyskać swoją kolekcję. Sam będę bardziej ostrożny. To przestroga dla wszystkich, którzy mają kolekcje i zbierają różne dzieła sztuki. To, co się wydarzyło u mnie pokazuje, że trzeba lepiej zabezpieczać swoje zbiory - słyszymy.

Policyjne postępowanie dalej jest w toku. Wkrótce powinniśmy uzyskać dodatkowe informacje na temat osób zaangażowanych w przestępczy proceder.

Autor: Piotr Paszowski