Jednym z najczęstszych skutków po zalaniu domu lub mieszkania jest pleśń pojawiająca się na ścianach, podłogach oraz narożnikach. Wnikająca w struktury budynku wilgoć stwarza idealne warunki do rozwoju tego nieestetycznego i zarazem niezwykle szkodliwego dla ludzkiego zdrowia zjawiska. Dlatego też jest niezwykle ważne, by wszelkie zarodki pleśni zostały usunięte szybko i skutecznie. Pomoże w tym specjalny środek na pleśń na ścianie, który zawiera w sobie wysokie stężenie środków aktywnych. Jaki zatem preparat wybrać?

Co powoduje pleśń w domu lub mieszkaniu?

Pleśń atakująca ściany mieszkania zawsze będzie nieść ze sobą poważne konsekwencje zdrowotne dla wszystkich osób przebywających w budynku. Jej pojawienie się na powierzchni ścian jest wynikiem nadmiernej wilgoci panującej w danym pomieszczeniu. Powodów takiej sytuacji może być kilka, a do najczęstszych z nich zdecydowanie należą:

błędy konstrukcyjne popełnione podczas wznoszenia budynku;

niewłaściwie wykonana warstwa termoizolacyjna;

wysokie stężenie pary wodnej - ten problem dotyczy głównie łazienek oraz kuchni;

wycieki z domowej instalacji hydraulicznej.

Niestety, pleśń jest też bardzo nieprzyjemnym skutkiem ubocznym zdecydowanej większości budynków, które bezpośrednio dotknęła klęska powodziowa. Ściany oraz betonowe podłogi takiego domu w naturalny sposób nasiąkają nadmiarem brudnej wody zalewowej. To z kolei tworzy wprost idealne warunki do rozwoju wszelkiego rodzaju grzybów oraz pleśni.

Co gorsza, zarodniki pleśni mogą bardzo szybko się rozprzestrzeniać, co prowadzi do infekowania nimi także wyżej położonych ścian i podłóg, które nie miały bezpośredniego kontaktu z wodą. Dlatego też, jeśli problem nie zostanie szybko rozwiązany, to może rozprzestrzenić się po całym budynku.

Jakie skutki niesie ze sobą pleśń atakująca ściany mieszkania?

Na negatywne działanie pleśni są w szczególności narażone dzieci oraz osoby, które już borykają się z problemami górnych dróg oddechowych - zwłaszcza cierpiące na astmę. Nie oznacza to jednak, że osoby zdrowe mogą bagatelizować pojawienie się pleśni w domu.

Wprost przeciwnie - pleśń na ścianach jest niezwykle niebezpieczna dla każdego człowieka przebywającego w danym budynku. Jej pojawienie się w krótkim czasie będzie nieść ze sobą liczne problemy zdrowotne. Zarodniki unoszące się w powietrzu mogą powodować takie problemy jak:

reakcje alergiczne;

znaczące obniżenie odporności organizmu;

przewlekły katar;

chroniczny ból gardła;

podrażnienie oczu.

W skrajnych przypadkach pleśń na ścianach może doprowadzić nawet do poważnych problemów z oddychaniem, pogorszenia wydajności płuc oraz notorycznych infekcji dróg oddechowych.

Spleśniałe ściany to także paskudny widok całkowicie psujący estetykę wnętrza. Nalot w odcieniu czarno-zielonawo-białych plam wygląda nieestetycznie i nie zachęca do przebywania w danym pomieszczeniu.

Co gorsza, niezlikwidowana w porę pleśń może głęboko wniknąć w strukturę ściany lub podłogi, doprowadzając do konieczności przeprowadzenia remontu generalnego całych pomieszczeń, co wiąże się z ogromnymi kosztami oraz czasochłonnymi pracami. Jak zatem pozbyć się pleśni?

Sposób na szybkie i skuteczne usuwanie pleśni z powierzchni ścian

Chcąc na stałe pozbyć się pleśni ze ścian i podłóg, niezbędne jest jej całkowite wytępienie przy pomocy specjalnego środka grzybobójczego. To kategoria preparatów, które zawierają w sobie wysokie stężenie substancji aktywnych, takich jak:

czwartorzędowa sól amonowa;

podchloryn sodu;

chlorek benzalconium.

Odpowiednio skomponowany skład chemiczny środka na pleśń na ścianie nie tylko atakuje zarodniki pleśni znajdujące się na powierzchni, lecz także penetruje powierzchnię roboczą. Dzięki temu wnika on w strukturę ścian, stropów oraz podłóg i zabija nawet najdrobniejsze zalążki, które już zdążyły się głęboko zakorzenić. Pozwala to całkowicie pozbyć się niebezpiecznego nalotu, a także zapobiega jego dalszemu rozwojowi.

Środek na pleśń na ścianie powinien być aplikowany na zainfekowane miejsca zgodnie z zaleceniami producenta. Dobrej klasy preparaty są sprzedawane w praktycznych pojemnikach ze spryskiwaczem, dzięki czemu wystarczy tylko obficie popsikać powierzchnię roboczą. Po nałożeniu należy odczekać pewien czas - zazwyczaj około 30 minut, po czym można zabrać się za usunięcie preparatu.

Z uwagi na dużą zawartość szkodliwych dla zdrowia substancji chemicznych (głównie chloru o właściwościach biobójczych) środek na pleśń na ścianie powinien być używany w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Podczas aplikacji należy bezwzględnie zadbać o ochronę dróg oddechowych oraz oczu, a także wyposażyć się w rękawice ochronne z tworzywa sztucznego.

Po usunięciu środka na pleśń ze ściany lub innych powierzchni roboczych jest niezbędne dokładne przewietrzenie danego pomieszczenia. Po zakończeniu prac warto również zadbać o dogrzanie wnętrza. Pomogą w tym kaloryfery oraz wydajna nagrzewnica elektryczna.