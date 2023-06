Dziś o 15:00 minął termin składania ofert kupna większościowego pakietu akcji WKS-u Śląsk Wrocław. Wniosek złożył jeden zainteresowany podmiot. Oznacza to, że miasto może teraz przystąpić do weryfikacji oferty, a następnie do negocjacji w sprawie sprzedaży piłkarskiego klubu.

Zdjęcie ilustracyjne / Maciej Kulczyński / PAP

Oficjalne otwarcie oferty nastąpi w poniedziałek, 19 czerwca, przy udziale komisji konkursowej.

Dziękujemy oferentowi za zainteresowanie i złożenie swoich wstępnych warunków transakcji. Do rozmów zamierzamy przystąpić jak najszybciej, wykorzystując przerwę między rozgrywkami PKO BP Ekstraklasy. Wierzę w powodzenie negocjacji i zapewniam, że oddamy klub tylko we właściwe ręce, zabezpieczając jego wszelkie interesy - podkreśla Jakub Mazur. Wiceprezydent Wrocławia zaznacza, że dzięki zatrudnieniu nowego dyrektora sportowego Davida Baldy oraz przedłużając umowę trenerską z Jackiem Magierą, klub ma zapewnioną ciągłość sportowego działania.

Dodajmy, że obowiązki prezesa pełni obecnie Maciej Potocki, przewodniczący Rady Nadzorczej WKS-u Śląsk, a także prezes Wrocławskiego Parku Technologicznego.

Czas na drugi etap przetargu: negocjacje

Miasto Wrocław, obecny właściciel klubu, przeznacza do zbycia co najmniej 51 proc. i nie więcej niż 79,61 proc. kapitału zakładowego spółki.

Śląsk Wrocław zasługuje na dużego inwestora, który wykorzysta wielki potencjał klubu. Wojskowi to przecież wciąż jedna z największych piłkarskich marek w naszym kraju i sportowa legenda, która rozpala tysiące kibiców - mówi Jakub Mazur.

Jeśli przetarg zakończy się sprzedażą klubu, miasto ograniczy angażowanie środków publicznych w funkcjonowanie spółki, nie tracąc jednocześnie kontroli nad jej działalnością: UMW m.in. zachowa co najmniej 20 proc. udziału w kapitale zakładowym i będzie dysponować prawem do powoływania jednego członka Rady Nadzorczej Spółki. Miastu będzie również przysługiwać prawo odkupu akcji: jeśli nabywca nie dokona wpłaty danego rocznego wkładu w terminie, wówczas samorządowi będzie przysługiwać prawo do rozwiązania umowy. W takim wypadku Ratusz będzie miał także prawo do żądania od nabywcy zapłaty kary umownej, jak również możliwość odkupienia akcji w ramach wspomnianego pierwokupu.

W umowie znajdą się także zabezpieczenia związane m.in. z zakazem zmiany siedziby klubu oraz zakazem zmiany barw i nazwy klubu.

Sportowe i frekwencyjne podsumowanie sezonu

Przypomnijmy, że Śląsk Wrocław utrzymał się w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy, ostatecznie kończąc rozgrywki na 15. miejscu.

Średnia frekwencja na meczach Śląska na Tarczyński Arenie wyniosła 10 365 kibiców. Na wrocławskich trybunach w tym sezonie pojawiło się 176 213 kibiców, dzięki czemu Śląsk zajął szóste miejsce w lidze pod względem frekwencji na domowych meczach. Więcej fanów na swoje mecze przyciągają tylko Legia Warszawa, Lech Poznań, Widzew Łódź, Pogoń Szczecin i Górnik Zabrze. Najwyższą frekwencję Śląsk zanotował podczas starcia z Legią Warszawa, które oglądało z trybun aż 21 947 osób.

Inne mecze z bardzo wysoką frekwencją w tym sezonie to niedawne starcie z Miedzią Legnica (16 005) oraz Widzewem Łódź (15 145) i Lechem Poznań (13 922). Na przeciwległym biegunie są mecze z Wartą Poznań, Koroną Kielce, Piastem Gliwice i Stalą Mielec.

Bardzo dużą grupę kibiców Śląska stanowi młodzież - około 35 procent wszystkich kibiców to osoby poniżej 18. roku życia. To dowód, że miłość do klubu, przekazywana z pokolenia na pokolenie, trwa i ma się dobrze!