Kary od roku do 10 lat więzienia usłyszały cztery osoby oskarżone o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, które wyłudzała pieniądze od seniorów w Niemczech i Czechach metodą "na wnuczka". W ten sposób przestępcy uzyskali co najmniej 1,3 mln złotych.

Zatrzymana kobieta / Policja Dolnośląska / Policja

Grupa działała od 2019 do 2021 roku. Wyłudzone pieniądze i kosztowności trafiały do kuriera, który przywoził je na granice państwa, tam przejmował je kolejna osoba i dostarczała do Wrocławia.

Ponieważ sprawa miała charakter międzynarodowy policjanci i prokuratorzy z Wrocławia nawiązali współpracę z funkcjonariuszami państw sąsiednich: z Brna i Monachium.

Intensywna praca śledczych doprowadziła do zatrzymania kurierów oraz pary, która zorganizowała nielegalny proceder. Wszyscy zostali aresztowani. Zarzucono im popełnienie w ramach zorganizowanej grupy przestępczej oszustw na szkodę blisko 20 seniorów z Czech i Niemiec.

Jak poinformowali dolnośląscy policjanci duże międzynarodowe śledztwo miało w ostatnich dniach swój sądowy finał.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu skazał członków grupy na kary więzienia. 20-latka usłyszała wyrok 8 lat pozbawienia wolności, a 20-latek 10 lat więzienia. Oboje mają obowiązek naprawienia szkód wyrządzonych pokrzywdzonym.

Dwaj inni członkowie gangu usłyszeli niższe wyroki: 55-latek roku pozbawienia wolności, a 49-latka 2 lat pozbawienia wolności.