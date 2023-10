Od soboty (28.10) na największą wrocławską nekropolię, czyli Cmentarz Osobowicki będzie można dojechać tramwajem, mimo że trwa remont prowadzącego tam torowiska. Jak to możliwe?

/ Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk / Facebook

Remont ulicy Pomorskiej i placu Staszica we Wrocławiu ma zakończyć się wiosną przyszłego roku, ale w sobotę (28.10) zostanie otwarty - na okres Wszystkich Świętych - remontowany odcinek torowiska na wspomnianym placu.

To oznacza, że od 28 października do 3 listopada dojedziemy tramwajami na Cmentarz Osobowicki - mówi Adam Więcek z Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Ratusz podaje, że przez plac Staszica do cmentarza Osobowickiego pojedzie komunikacja liniowa i specjalna. Jak ważna to trasa niech świadczy fakt, że tramwaj będzie nią jechał średnio co 2 minuty - napisano w komunikacie.

Jutro (28.10) zostanie uruchomionych też 5 specjalnych linii tramwajowych i 7 autobusowych, które ułatwią dojazd na wrocławskie cmentarze.