Projekt budowlany nowego szpitala onkologicznego we Wrocławiu jest gotowy i w najbliższych tygodniach zostanie złożony, by można było uzyskać pozwolenie na budowę. Inwestor liczy, że już w 2028 roku pierwsi pacjenci będą leczeni w tym nowoczesnym obiekcie.

Tak będzie wyglądał nowy Szpital Onkologiczny / Urząd Marszałkowski Dolnego Śląska /

Podczas konferencji prasowej we Wrocławiu poinformowano, że na miesiąc przed przewidywanym terminem ukończony został projekt budowlany nowego szpitala onkologicznego we Wrocławiu.

Marszałek woj. dolnośląskiego Cezary Przybylski podkreślił, że ten szpital to największa w Polsce inwestycja w obiekt zdrowotny i największa inwestycja samorządowa w kraju, bo jej wartość przekracza 1 mld i 55 mln zł.

To inwestycja w zdrowie Dolnoślązaków. Szpital powstaje nie tylko po to, by leczyć na poziomie godnym XXI wieku, ale też, by zapobiegać chorobom nowotworowym, by móc badać pacjentów. Liczymy, że pierwsi pacjenci będą mogli otrzymać pomoc w tym szpitalu już w 2028 roku, a rocznie w tej placówce będzie można wykonać 10 tys. zabiegów i procedur medycznych - powiedział Przybylski.

Wideo youtube

Wicemarszałek woj. dolnośląskiego Marcin Krzyżanowski zaznaczył, że to już kolejny etap inwestycji po wykonaniu prac archeologicznych i ziemnych na terenie przeznaczonym pod budowę. Projekt budowlany trafi teraz do urzędu miejskiego, by mógł uzyskać pozwolenie na budowę. Gdy tak się stanie ruszy inwestycja współfinansowana z pieniędzy samorządu i rządu, który wspiera tę realizację. Ważne, by skutecznie doprowadzić ją do końca, by nic nie zakłóciło tej inwestycji - powiedział Krzyżanowski.

Architekt Zbigniew Maćków przypomniał, że nowy szpital onkologiczny to obiekt, który będzie miał 100 tys. metrów kwadratowych powierzchni, 14 sal operacyjnych, 73 gabinety w przychodniach szpitalnych oraz 671 łózek w pokojach dwuosobowych i jednoosobowych.

Szpital będzie miał 26 oddziałów stacjonarnych i 30 jednostek lecznictwa ambulatoryjnego. Zajmie obszar 14 boisk piłkarskich.

Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii prof. Adam Maciejczyk podkreślił, że nowa siedziba zapewni nie tylko komfort i lepsze leczenie pacjentom, ale też podniesie jakość pracy personelu. Nowoczesny obiekt wpłynie na warunki i jakość pracy, co na pewno przyniesie efekty w leczeniu. Taka placówka powoli nam też szkolić lepiej i więcej młodych lekarzy. Ta inwestycja już przyciąga specjalistów z innych regionów. Nie mamy problemów z obsadą miejsc rezydenckich - powiedział prof. Maciejczyk.

Ireneusz Kordalski z firmy PORR, która wykonuje inwestycję w systemie "projektuj i buduj", zapewnił, że trwają już od wielu miesięcy konsultacje z magistratem w kwestii budowy, a przygotowany projekt budowlany powinien uzyskać akceptację i pozwolenie na budowę w terminie przewidzianym prawem, czyli po 63 dniach.