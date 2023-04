Nowe miejsce i nowi mieszkańcy we wrocławskim zoo. Do wybudowanej niedawno woliery wprowadziły się dzioborożce karbodziobe. We Wrocławiu można je oglądać po raz pierwszy. Są rzadkim gatunkiem ptaków, o majestatycznym wyglądzie i ciekawych zwyczajach lęgowych - podkreślają pracownicy ogrodu.

/ ZOO Wrocław / Materiały prasowe Wrocławskie zoo poinformowało, że można w nim już oglądać nową ekspozycję przeznaczoną dla zupełnie nowego gatunku ptaków: dzioborożców karbodziobych. Woliera zlokalizowana jest w starej części ogrodu, w narożniku od strony kanału Odry i ul. Wajdy (za Ptaszarnią). Ptaki mają do dyspozycji przestronny ogrzewany wybieg i kilkukrotnie od niego większą wolierę zewnętrzną - napisano w komunikacie prasowym. / ZOO Wrocław / Materiały prasowe Niezwykłe ptaki Dzioborożce karbodziobe występują głównie w Nowej Gwinei i na okolicznych wyspach. Ich polska nazwa wzięła się najpewniej od charakterystycznej dla dzioborożców narośli na dziobie, która u tego gatunku jest karbowana. Z wyglądu przypomina ona ogon homara. U dzioborożców karbodziobych widoczny jest dymorfizm płciowy, czyli wyraźne różnice w wyglądzie osobników w zależności od płci. Samice są mniej kolorowe, upierzone głównie na czarno. Wyróżnia się u nich jedynie białe gardło i obwódki wokół oczu - mówi Robert Strasenburg, kierownik Wydziału Ptaków wrocławskiego zoo. Samce także posiadają białe gardło i obwódki wokół oczu, ale cała ich głowa i część piersi jest upierzona na rudo. Zarówno samce, jak i samice mają karbowaną narośl na dziobie, która u młodych nie występuje od razu po wykluciu, a wykształca się z czasem - dodaje. / ZOO Wrocław / Materiały prasowe Szacuje się, że populacja dzioborożców karbodziobych w naturze maleje, między innymi ze względu na kłusownictwo i polowanie na nie dla sportu, mięsa i do przemytu za granicę - napisano w przesłanym przez ogród komunikacie. Ciekawe zwyczaje Wrocławskie zoo jako jedyne na świecie rozmnaża dzioborożce palawańskie. Młode wykluwają się tam regularnie od lat, a w ubiegłym roku doczekano się kolejnego osobnika. Ogród podkreśla, że charakterystyczne dla dzioborożców, także tych karbodziobych, są niezwykłe zwyczaje godowe i okres klucia. / ZOO Wrocław / Materiały prasowe Samica zamurowuje się z jajami w dziupli materiałem dostarczonym przez samca, aż pozostaje tylko mały otwór. Przez niego samiec karmi samicę i młode, które "wydziobują" się z dziupli, gdy są już samodzielne. Zobacz również: 11-latek płaczący na stacji paliw. Policyjny pościg za autokarem z wycieczką

Zabójstwo kobiety w Legnicy. Jest areszt dla podejrzanego

W ubiegłym roku Dolny Śląsk odwiedziło 13,5 mln turystów

"Moda stanu wojennego" w Muzeum Narodowym we Wrocławiu