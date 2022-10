Przed dniem Wszystkich Świętych policjanci z Oławy zdecydowali się na nietypową akcję. Rozwieszają nekrologi, które mają działać na wyobraźnię wszystkich tych, którzy ryzykują życiem swoim i innych, nie stosując się do obowiązujących przepisów.

Nietypowe nekrologi - ostrzeżenie dla kierowców i pieszych / KPP Oława / Policja

Klepsydra jest adresowa do kierowców, motocyklistów, rowerzystów i pieszych. Wymieniono tam najczęstsze powodów śmiertelnych wypadków - jazdę po alkoholu, po spożyciu narkotków, przekroczenie prędkości i korzystanie za kierownicą z telefonu komórkowego.

Pomysł może wydać się kontrowersyjny. Najważniejsze jest jednak, by przekaz trafił do wyobraźni wszystkich użytkowników dróg. Wszystko po to, aby im uświadomić, że ofiarą wypadku drogowego może być każdy z nas. Oławscy funkcjonariusze próbują dotrzeć do sumień kierowców przekonując, że na drodze jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale także za innych - mówi asp. szt. Wioletta Polerowicz z KPP w Oławie.

Nekrologi z wyjątkowym apelem zostaną rozwieszone na terenie powiatu oławskiego, m.in. w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Oławie oraz w Dolnośląskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Oławie.

Co o takim pomyśle sądzą kierowcy z którymi rozmawiał reporter RMF FM Paweł Pyclik?

"Jest to dość ciekawe, specyficzne. Policja próbuje w inny sposób niż do tej pory dotrzeć do kierowców. To może zadziałać, głównie na młodych ludzi", "Każda akcja jest dobra, według mnie bezpieczeństwo ponad wszystko", "Dla mnie nawet, gdyby ten przekaz byłyby jeszcze mocniejszy to i tak do niektórych nie trafi" - mówili nam kierowcy.

Policjanci apelują o przestrzegania przepisów ruchu drogowego, rozwagę i ostrożność na drodze.